Guerra na Ucrânia

Estátua de astronauta russo causa tensão em Mondorf-les-Bains

John MONAGHAN A escultura de Yuri Gagarin, a primeira pessoa a viajar para o espaço, está exposta em Mondorf-les-Bains desde 2018.

Os residentes locais devolveram a estátua do astronauta soviético Yuri Gagarin à sua antiga glória na sexta-feira, desafiando as ordens do burgomestre de Mondorf-les-Bains, que a mandou encobrir após a Rússia ter iniciado a guerra na Ucrânia.



Steve Reckel tinha ordenado que o monumento de Gagarin — que se tornou uma figura lendária em 1961 por ser o primeiro ser humano a ir ao espaço — fosse tapado para o proteger contra o vandalismo, depois de várias pessoas lhe terem pedido para removê-la por completo devido à guerra, disse à emissora RTL.

Mas, na sexta-feira, três pessoas removeram a cobertura da estátua num parque que alberga as fontes termais da cidade, situada na faixa industrial do sul do país, onde o partido comunista foi uma força política dominante durante muito tempo.

Estátua fica no local

"Não nos parece correto que a estátua esteja coberta. Afinal, Gagarin não tem nada a ver com o que está a acontecer na Ucrânia neste momento", disseram representantes do grupo ao The Luxemburger Wort.

A escultura, que anteriormente se encontrava em frente à Embaixada Russa, foi revelada em 2018, depois de o Museu da Aviação do Luxemburgo a ter adquirido.

Gagarin orbitou a terra uma vez durante o seu famoso voo em 1961, mas morreu sete anos mais tarde, com apenas 34 anos de idade. Reckel salientou que a sua estátua vai permanecer no local.

Na segunda-feira passada, o primeiro-ministro Xavier Bettel decidiu arquivar os planos para um monumento aos trabalhadores forçados da União Soviética na indústria siderúrgica luxemburguesa, durante a Segunda Guerra Mundial, em Esch-sur-Alzette, também no sul. Os diplomatas russos tinham defendido a construção do memorial.



(Este texto foi originalmente publicado na edição inglesa do Luxemburger Wort.)

