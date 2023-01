Mas há regras. Fique a conhecê-las.

Comércio

Tudo sobre os saldos. Duração, preços e outras regras

Diana ALVES

Está aberta a corrida às promoções. Mas há regras.

Saldos de inverno começam esta segunda-feira Confederação do Comércio anunciou esta semana a data dos saldos de verão e de inverno do próximo ano.

O ano começa com descontos. Os saldos de inverno arrancam esta segunda-feira (dia 2 de janeiro) e terminam no próximo dia 28. No verão, o período de descontos vai de 24 de junho e a 22 de julho.

São estas as datas das cerca de oito semanas anuais em que lojas de todo o país propõem preços mais baixos. Mas há leis em vigor para garantir uma concorrência leal e a proteção dos consumidores.

