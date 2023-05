Nasceu um novo tesouro do Pfaffenthal, o bairro onde eu descobri o esplendor luxemburguês.

Opinião Sociedade 3 min.

Luxemburgo

Esplendor no Pfaffenthal

Ricardo J. RODRIGUES Nasceu um novo tesouro do Pfaffenthal, o bairro onde eu descobri o esplendor luxemburguês. E o que sinto é que, às vezes, a abertura de um bar não é só a abertura de um bar, é um novo sinal de valor para um bairro que o tem por inteiro.

Visitei pela primeira vez o Luxemburgo em maio de 2019, três meses antes de me mudar para aqui. Vim a convite do jornal que me contratou e foi bom que isso tivesse acontecido, porque a minha visão do Grão-Ducado mudou pouco depois de aqui pousar os pés. Não é que eu tivesse grande ideia pré-formada sobre o país. Sabia que era um lugar pequeno e abastado, sabia uma das capitais da União Europeia, sabia que era um lugar industrializado e sabia que tinha uma enorme comunidade portuguesa. Era tudo o que sabia.

Fiquei três ou quatro dias. Tive algumas reuniões, ouvi e considerei propostas, levaram-me a jantar ao Métissage – o café cabo-verdiano de Bonnevoie que lamentavelmente ardeu há uns meses, num incêndio que engoliu uma das maiores instituições crioulas do país. No segundo dia, decidi dar uma volta pela capital sozinho. Apesar das pessoas que me recebiam no país se terem voluntariado simpaticamente para me acompanhar na altura, recusei a oferta e preferi entregar-me solitário ao caminho. Se eu ia avaliar uma proposta para vir viver aqui sozinho, então era justo que eu fosse desbravar o lugar sozinho, também.

Lembro-me perfeitamente de divagar nesse dia pelo centro da cidade e acabar por entrar no Interview, que me deixou feliz da vida por servir, além de bebidas, as edições do dia dos jornais do mundo. Ali estavam, além do Luxemburger Wort, o Le Monde e o New York Times, uma bênção para um jornalista em terra incógnita. É uma pena que, depois da pandemia, o café tenha abdicado da imprensa. Foi o primeiro lugar onde senti que o Luxemburgo era afinal cosmopolita.

Quando saí, comecei a subir a rua e dei por mim a dirigir-me para a Fundação Pescatore. Entrei no jardim e percebo que há um caminho que leva a uma ponte pedonal, e que depois desta havia um elevador de vidro que descia para a zona baixa da cidade. Entrei e desci sozinho enchendo-me de espanto pela beleza da cidade nos pontos onde ela circunda o Alzette. Ver o Pfaffenthal daquela forma foi uma revelação, e eu acreditava que era uma descoberta própria, porque a tinha feito sozinho. Senti-me português na idade dos Descobrimentos: na minha cabeça, eu acabara de descobrir um lugar novo e indígena, profundamente belo e profundamente luxemburguês.

Nasceu um novo tesouro do Pfaffenthal, o bairro onde eu descobri o esplendor luxemburguês

Há um par de semanas, um dos mais premiados barmen da cidade, Raphael Betti, decidiu pegar num velho cabaret e transformá-lo em bar de cocktails. O BAC tem duas características bastante particulares. Por um lado, trabalha apenas com bebidas produzidas no Grão-Ducado, prestando uma homenagem improvável à produção local. Depois há outra vantagem rara, que é estar aberto aos domingos e segundas, noites mais difíceis para encontrar balcão e conversa.

Nasceu um novo tesouro do Pfaffenthal, o bairro onde eu descobri o esplendor luxemburguês. E o que sinto é que, às vezes, a abertura de um bar não é só a abertura de um bar, é um novo sinal de valor para um bairro que o tem por inteiro. A única injustiça que a cidade lhe faz é limitar-lhe o acesso. O elevador que dá acesso ao tesouro não devia fechar portas à uma da madrugada. O mesmo acontece no Grund, uma hora mais tarde. Se há autocarros toda a noite para Clausen ao fim de semana, não se devia limitar o acesso a quem quer descobrir a noite no resto da Ville Basse – onde a dança devia ter uma oportunidade de prosseguir.

(Grande Repórter)



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.