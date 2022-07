Com temperaturas extremas, as oliveiras "ativam mecanismos para se protegerem: não morrem, mas não produzem nada".

Espanha. Produção de azeite em risco devido à seca

Sob o calor escaldante, Felipe Elvira inspeciona os ramos das suas oliveiras, que se estendem por campos a perder de vista numa colina poeirenta do sul de Espanha. "Estas aqui não têm azeitonas. Está tudo seco", diz, preocupado.

Juntamente com o seu filho, é proprietário de uma quinta de 100 hectares nas colinas de Jaén, o berço do azeite na Andaluzia. O olivicultor de 68 anos corre o risco de perder grande parte da sua colheita devido à seca extrema no país.

"Estamos habituados à falta de água aqui, mas não nesta medida", suspira o homem, com a sua camisa de xadrez, cabelo branco e sobrancelhas espessas.

"Antes, caíam 800 litros de água por metro quadrado todos os anos. Agora estamos reduzidos a 300 ou 400... Todos os anos é pior."

Espanha é um dos países europeus que mais tem sentido os efeitos do aquecimento global e já sofreu três ondas de calor excecionais desde maio, enfraquecendo culturas que já sofriam de um inverno anormalmente seco.

Reservatórios de água "praticamente secos"

"As oliveiras são muito resistentes ao stress hídrico", mas quando a seca se torna extrema, "ativam mecanismos para se protegerem: não morrem, mas não produzem nada", contextualiza Juan Carlos Hervas, um engenheiro agrónomo do sindicato agrícola COAG.

Este é um grande golpe para os olivicultores da região. "Em terras não irrigadas, não se espera que a produção exceda 20% da média dos últimos cinco anos. E nas terras irrigadas, não excederá 50% a 60%", prevê o técnico.

As reservas hidrológicas, de facto, são anémicas.

"Na Andaluzia, o abastecimento de água depende em grande medida do rio Guadalquivir", que se encontra "numa situação absolutamente dramática", salienta Rosario Jimenez, professora de hidrologia na Universidade de Jaén.

De acordo com o Ministério da Transição Ecológica, os reservatórios alimentados pelo rio e pelos seus afluentes na região estão atualmente a apenas 30% da sua capacidade.

"Alguns deles estão mesmo a 10% ou praticamente secos", insiste o investigador.

Isto é uma consequência das alterações climáticas e dos seus eventos climáticos extremos, que têm sido notados há anos pelos agricultores da região. "Não só chove cada vez menos, mas quando cai, é torrencial: a água escorre sem sequer penetrar na terra", explica Juan Carlos Hervas.

País exporta quase metade do azeite do mundo

De acordo com um estudo publicado no início de julho na revista Nature Geoscience, a Península Ibérica nunca esteve tão seca em mais de um milénio.

E o fenómeno continuará a aumentar, correndo o risco de afetar seriamente certas culturas como a vinha e a oliveira.

Isto é suficiente para que Espanha, que fornece quase metade do azeite do mundo, com exportações no valor de 3,6 mil milhões de euros por ano, fique com suores frios. "Muitas aldeias aqui dependem inteiramente das oliveiras. Sem azeitonas, não há rendimentos", ressalva Juan Carlos Hervas.

Segundo a COAG, sete em cada dez hectares de oliveiras em Espanha são atualmente cultivados sem irrigação. No entanto, com o aumento das temperaturas, 80% das parcelas não irrigadas na Andaluzia podem já não ser "adequadas para cultivar" azeitonas, pelo menos para certas variedades.

A qualidade da produção pode também diminuir, uma vez que os agricultores podem ter de "colher mais cedo" azeitonas menos maduras, disse o sindicato num relatório intitulado "A contagem decrescente já começou".

Para limitar as perdas, alguns agricultores podem ser tentados a aumentar o número de parcelas irrigadas. Mas esta solução significaria enfraquecer ainda mais os reservatórios numa altura em que a sobreexploração da água pela agricultura intensiva já está a ser assinalada no sul de Espanha.

Hoje, "a agricultura capta entre 70% e 80% dos recursos hídricos (...) Nem toda a terra pode ser irrigada", diz Rosario Jimenez, que teme a falta de água em algumas aldeias que já enfrentam "cortes ocasionais".

Felipe Elvira diz-se consciente do problema. "Não podemos esgotar os recursos, precisamos de água para todos", refere o agricultor, que "não é muito otimista" quanto ao futuro: "Honestamente, não sei como é que vamos fazer."

