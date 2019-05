Médicos espanhóis conseguiram remover, com sucesso, um tumor no cérebro de uma menina de quatro anos, através da sua cavidade nasal, com apenas um “centímetro de diâmetro”. O nariz “é a única via que garante a extração total do tumor”, afirma o neurocirurgião responsável por esta operação que tem tido sucesso em “100 % dos casos”.

Espanha. Médicos extraem pelo nariz tumor cerebral a menina de quatro anos

A cirurgia foi realizada por uma equipa multidisciplinar do Instituto Oliver & Ayats, do Centro Médico Teknon de Barcelona, em Espanha, e amplamente noticiada na imprensa espanhola. Afinal, extrair totalmente e com êxito um tumor do cérebro de uma menina de quatro anos, pelo seu nariz, parece um feito impressionante e digno de filme de ficção científica. Mas não. É uma realidade e muito atual.

Esta extração de um tumor cerebral através da cavidade nasal é possível graças ao recurso a uma cirurgia multidisciplinar endoscópica. Requer um elevado nível de experiência do cirurgião, no recurso a esta técnica, e a presença de especialistas da neurocirurgia e otorrinolaringologia a par com anestesistas e enfermeiros.

E como conseguem os médicos extrair o tumor no cérebro através do nariz? Usando um endoscópio, um aparelho que é introduzido no organismo pela fossa nasal, que capta imagens do interior do cérebro permitindo uma visão direta da região. Com o auxílio de outros instrumentos também introduzidos pelas cavidades nasais, opera-se o paciente.

Esta é uma técnica “minimamente invasiva” que é usada, desde 2005, naquele instituto do centro médico de Barcelona e, cujos resultados mostram que “consegue a remoção completa do tumor cerebral em 100% dos casos”. E isto removendo o tumor por “uma cavidade que tem apenas um centímetro de diâmetro”, anuncia aquele instituto espanhol em comunicado, citado pelo jornal espanhol ABC.

As vantagens em relação à cirurgia tradicional usada para remover estes tumores cerebrais são várias: é muito menos invasiva, o tempo de hospitalização é mais curto e a recuperação mais rápida e com “menos efeitos adversos e danos neurológicos”.

A menina agora operada pela equipa daquele instituto do centro médico de Barcelona sofria de um craniofaringioma, um tumor cerebral benigno, que surge em crianças com idades entre os 5 e os 10 anos, explicou o neurocirurgião responsável pela operação, Bartolomé Oliver, citado por aquele diário espanhol.

“Os restos do tecido embrionário permanecem onde não devem, desenvolvem-se e assim surge o tumor. Em geral, o seu crescimento é lento”, realçou este especialista. Esta lesão comprime a hipófise ou estruturas cerebrais vizinhas, como o hipotálamo e o quiasma ótico, responsável pelo controlo da visão. Devido ao tumor, a menina sofria de dores de cabeça constantes, de perda de acuidade visual e de mal-estar geral.

Com o recurso a esta cirurgia endoscópica transesfenoidal transnasal, assim se chama, “não se manipula o cérebro nem os nervos óticos”, como na cirurgia tradicional, porque agora se atua por baixo destes, daí o perigo de danos neurológicos serem menores, vincou este neurocirurgião.