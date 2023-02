Nova lei garante a mulheres que sofram de patologias como a endometriose possam ficar em casa a recuperar.

Espanha aprova a primeira "licença menstrual" na Europa

O Parlamento espanhol aprovou esta quinta-feira a lei que aprova uma "baixa menstrual" para as mulheres que sofrem com a menstruação.

"É um dia histórico para o progresso feminista", disse a ministra da Igualdade Irene Montero, no Twitter. Adotada com 185 votos a favor, 154 contra e 3 abstenções, este texto torna a Espanha o primeiro país da Europa e um dos poucos no mundo a integrar esta medida na sua legislação. Está em vigor também no Japão, Indonésia e Zâmbia.

O texto diz que a "a cessação do trabalho por uma mulher em caso de incapacidade de trabalho" ligada, por exemplo, "a patologias como a endometriose" será "reconhecida como uma situação especial de incapacidade temporária de trabalho". "O objetivo é dar a esta situação patológica uma regulamentação adequada a fim de eliminar qualquer preconceito negativo" para as mulheres "no mundo do trabalho", defende a lei.

A lei não especifica a duração desta licença por doença, que terá de ser concedida por um médico e será financiada pela segurança social.

Esta "licença menstrual" suscitou, contudo, reservas dentro da ala socialista do governo, tendo mesmo sido criticada pelo sindicato UGT, que demonstra receio com a possibilidade de os empregadores diminuirem a contratação de mulheres para evitar ausências recorrentes.

O Partido Popular, principal partido de oposição de direita, também sublinhou o risco de "marginalização" e "estigmatização", e contra as "consequências negativas no mercado de trabalho" para as mulheres.

Lei do aborto

Esta "licença menstrual" é uma das medidas chave de uma lei mais ampla destinada a reforçar o acesso ao aborto nos hospitais públicos - que realizam menos de 15% dos abortos no país, sobretudo, devia às objeções de consciência maciças dos médicos.

Devido a esta situação, e também devido à falta de clínicas especializadas nas proximidades, as mulheres têm de percorrer centenas de quilómetros para fazer um aborto. A lei também permitirá que menores de idade façam um aborto sem autorização dos pais, a partir dos 16 anos, acabando com o requisito introduzido em 2015 por um governo conservador.

O aborto foi descriminalizado em Espanha em 1985 e legalizado em 2010, mas continua a ser um direito carregado de dificuldades neste país tradicionalmente católico. Este cenário é em tudo semelhante ao que acontece em Portugal.

A lei aprovada na quinta-feira também prevê mais educação sexual nas escolas, bem como a distribuição gratuita de contraceptivos e produtos de higiene menstrual nas escolas secundárias.

A Espanha é um país referência para os direitos da mulher na Europa, especialmente desde a adopção de uma lei sobre violência de género, em 2004. O governo Sanchez afirma ser feminista e conta com mais mulheres do que homens.

