Luxemburgo tem 65 candidatos a astronauta da ESA

Catarina OSÓRIO

Em concreto, são 53 pessoas do sexo masculino e 12 do sexo feminino com nacionalidade luxemburguesa que se candidataram à vaga de astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla inglesa).

No total, mais de 22.000 pessoas candidataram-se a cinco vagas de recrutamento de astronautas da Agência Espacial Europeia (ESA), incluindo uma vaga para astronauta com deficiência física, num concurso aberto pela primeira vez desde 2008, foi anunciado esta quarta-feira.

Segundo a ESA, do total de candidatos, mais de 200 pessoas concorreram à recém-criada vaga de astronauta com deficiência física. E do Luxemburgo há um candidato que concorre também nesta categoria.

Os países com mais candidatos são França (7.137), seguida da Alemanha (3.700), Reino Unido (1.979) e Itália (1.860). De Portugal candidataram-se 317 pessoas. Os candidatos oriundos de Membros Associados da ESA, onde se inclui a Lituânia, também puderam participar na seleção.

Do total de candidatos, 24% são mulheres e 76% são homens. As mulheres estão assim mais representandas do que em 2008, onde contabilizavam apenas 15,5% dos candidatos. As candidaturas, cujo prazo de apresentação terminou a 18 de junho, chegaram de quase todos os países europeus, incuindo Portugal, Bélgica, Alemanha, Reino Unido, França, Suíça, Países Baixos, Espanha, entre outros.



Seleção dos candidatos em seis fases

Num comunicado divulgado esta quarta, o diretor-deral da ESA, Josef Aschbacher, agradece a todos os que se candidataram e diz aguardar "com expectativa o desafio de selecionar os candidatos mais adequados para a Europa".

Depois de fechado o período de andidaturas começa agora o processo de seleção, composto por seis fases no total. Os candidatos serão notificados no final de cada fase para saber se transitam para a fase seguinte. "No entanto, a paciência é uma virtude porque todo o processo de seleção levará um ano e meio", diz o diretor-geral da ESA. O anúncio mundial dos astronautas selecionados está previsto para finais de 2022.

Josef Aschbacher lembra ainda a todos os interessados no espaço que "ser astronauta não é a única oportunidade disponível na ESA. Nos próximos anos, estaremos à procura de uma vasta gama de profissionais espaciais", refere.

Atualmente, o corpo ativo de astronautas da ESA é formado por sete astronautas de cinco países: Itália (2), Alemanha (2), Reino Unido (1), Dinamarca (1) e França (1).

(Com Agência Lusa)

