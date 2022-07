A partir de quinta-feira, a humanidade vive a crédito de recursos naturais.

Dia da Sobrecarga da Terra

Esgotámos os recursos naturais para este ano. E agora?

Florestas, água, terra arável: todos os anos, a humanidade consome mais recursos naturais do que a Terra pode renovar. O Dia da Sobrecarga da Terra chega na próxima quinta-feira e, a partir de agora, estamos a consumir a crédito, segundo os cálculos da Global Footprint Network sediada nos EUA e na Suíça.



Este ano, acontece um dia antes do que no ano passo. "Neste momento, a humanidade está a consumir 1,75 Terras calculadas, e estamos a sobrecarregar as consequências desta "exploração intensiva" nas pessoas mais pobres e nas gerações futuras. Há também tendência para piorar", disse Christoph Bals, da organização ambiental e de desenvolvimento Germanwatch, em comunicado.

As organizações ambientais querem pressionar empresas e políticos a assumirem a responsabilidade. "O governo alemão deve iniciar requisitos legais claros que tenham em conta as fronteiras planetárias: proteção dos recursos, eficiência energética e proteção do solo", disse Olaf Bandt, presidente da Federação para o Ambiente e Conservação da Natureza alemã.

Em 1970, o consumo excedeu os recursos disponíveis pela primeira vez, segundo a Germanwatch e, em 2000, o Dia da Sobrecarga da Terra já tinha passado de dezembro para setembro. Desde 2018, este dia acontece em julho - com exceção de 2020, quando a pandemia de covid-19 causou uma redução pontual do consumo de recursos naturais.

A título de exemplo, a Alemanha já esgotou o seu fornecimento de recursos naturais para este ano no início de maio. Se todos os países tivessem a mesma gestão que o país vizinho do Luxemburgo, seriam necessárias cerca de três Terras este ano.





Com agências

