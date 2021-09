A iniciativa já existe em várias comunas do Luxemburgo.

Escolas

Transporte escolar pedestre chega à capital

A Cidade do Luxemburgo vai aderir ao serviço de transporte escolar a pé, "Pedibus". A iniciativa já existe em várias comunas do Luxemburgo, mas vai chegar no final de setembro aos bairros de Bonnevoie e de Cents, na capital.

Embora o nome possa remeter parcialmente para um transporte de autocarro devido ao 'bus', consiste em ir para a escola a pé, daí o "pedi". Segundo a autarquia da capital, o projeto vai permitir às crianças a partir do ciclo 1.1 irem para a escola a pé, em companhia dos seus colegas e em segurança já que serão enquadradas e acompanhadas por adultos.

O modo de funcionamento é idêntico ao transporte escolar de autocarro, só que sem o motor. O serviço visa favorecer a mobilidade sustentável e aumentar a segurança rodoviária nas imediações das escolas, ao reduzir o transporte motorizado.

Os trajetos oscilam entre 600 m e 1. 000 m, nunca ultrapassando os 30 minutos. Cerca de 20 crianças já estão inscritas para integrar o projeto que arranca no final de setembro.



