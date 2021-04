A maioria das infeções é contraída fora do ambiente escolar.

Escolas registaram 435 casos na semana de 22 a 28 de março

A maioria das infeções é contraída fora do ambiente escolar.

O relatório semanal do Governo luxemburguês de 22 a 28 de março dá conta de 416 casos registados em várias escolas do país entre alunos, professores e pessoal não docente como indica o comunicado do Ministério da Educação enviado às redações.

A maioria dos infetados (325) são casos isolados com uma fonte de infeção fora do ambiente escolar, de acordo com este balanço, sobretudo em escolas básicas (85) e secundárias (42).

Contudo, foram detetados 51 novas infeções correspondentes a dois casos numa mesma sala de aula em 14 escolas básicas, 17 escolas secundárias e três centros de competência.

Houve ainda 36 casos correspondentes a um cenário em que há de três a cinco infetados numa mesma turma e 23 correspondentes relacionados a uma cadeia de infeção que envolve várias turmas ou turmas com mais de cinco casos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.