À margem de uma conferência de imprensa sobre o relatório nacional de educação, Claude Meisch garantiu que não há planos para prolongar férias.

Ensino

Luxemburgo. Escolas não vão prolongar férias de Natal

Ana Patrícia CARDOSO À margem de uma conferência de imprensa sobre o relatório nacional de educação, Claude Meisch garantiu que não há planos para prolongar férias.

Apesar do número crescente de novas infeções nas escolas do Luxemburgo, não existem planos, de momento, para alargar as férias de Natal ou para voltar ao ensino online à distância, avançou o ministro da Educação Claude Meisch, durante a conferência de imprensa de apresentação do último relatório nacional sobre Educação no Grão-Ducado.

No entanto, o Governo pode vir a optar por esse caminho. "Essa decisão não foi tomada, mas também não podemos descartar nada", garante o ministro.

Na última semana, a maior taxa de incidência em termos absolutos continuou a registar-se entre as crianças dos 0 aos 14 anos. Neste grupo, a incidência corresponde a 758 casos por 100 mil habitantes, mais de 40% da média de casos (425) por 100 mil habitantes no país.

Segundo o mais recente balanço semanal do Governo sobre a situação da covid-19 no país, "foi identificado um elevado número de casos positivos no centro escolar 'Raoul Follereau', em Koetschette, e na escola do ensino fundamental em Redange", mas "a situação está a ser acompanhada de perto" pelas autoridades sanitárias.



Face aos surtos ocorridos nas escolas e à taxa de incidência em idades escolares, a Representação Nacional dos Pais (RNP) defende a testagem obrigatória e intensiva de alunos e professores. Meisch colocou, por enquanto, essa hipótese de lado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.