Alunos e crianças ucranianas também vão ser integradas nas atividades de verão, segundo o ministro da Educação.

Ensino

Escolas luxemburguesas já acolheram 1.273 crianças ucranianas

Susy MARTINS Alunos e crianças ucranianas também vão ser integradas nas atividades de verão, segundo o ministro da Educação.

Desde o início da guerra na Ucrânia, as escolas luxemburguesas já acolheram 1.273 alunos deste país. O número está inserido no primeiro balanço desde o início do acolhimento de cidadãos ucranianos devido à guerra na Ucrânia, divulgado esta semana pelo ministro da Educação, Claude Meisch.

Meisch visitou o Liceu Internacional de Lënster, onde se encontrou com várias crianças oriundas da Ucrânia.

Segundo os dados da tutela, mais de 800 destas crianças frequentam as escolas públicas internacionais, sendo que a maioria frequenta o Liceu Michel Lucius (271). Destas, 431 estão ainda inscritas no ensino fundamental. Do total, a maior parte está integrada em turmas de acolhimento em língua inglesa, especialmente criadas para o efeito.

Na visita, Meish realçou que, numa segunda fase, as crianças poderão integrar as turmas de ensino normal. Em função da idade dos alunos, será ainda introduzido o ensino de uma segunda língua, nomeadamente o alemão ou o francês.

Para o período de férias de verão, a tutela tem previstas atividades nas diferentes comunas do país destinadas às crianças ucranianas. Desporto, artes e aulas de inglês vão ser algumas das atividades propostas.

Também as estruturas de acolhimento vão poder inscrever os jovens em atividades organizadas pelo Serviço Nacional da Juventude (SNJ) durante o verão.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.