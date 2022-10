As escolas luxemburguesas foram recentemente “lembradas de que é essencial notificar as autoridades competentes de eventuais casos de violência entre jovens que ocorram nos estabelecimentos de ensino”.

Delinquência juvenil

Escolas “lembradas” de que têm de notificar casos de violência entre jovens

Diana ALVES As escolas luxemburguesas foram recentemente “lembradas de que é essencial notificar as autoridades competentes de eventuais casos de violência entre jovens que ocorram nos estabelecimentos de ensino”.

A informação foi avançada pelos ministros da Justiça, Segurança Interna e Educação, que, a pedido do partido ADR, estiveram ontem reunidos no Parlamento para debater a delinquência juvenil no país.



O ADR diz-se preocupado com a situação face a “um número importante de casos” que têm sido abordados pela imprensa nos últimos meses.

Sete alunos expulsos dos liceus por posse de objetos perigosos O ministro da Educação descarta que estes números sejam um fenómeno fora do comum nas escolas.

Os ministros garantem que tem havido uma “reação no terreno” e que há “soluções suplementares” a serem desenvolvidas neste momento, de acordo com uma nota sobre a reunião divulgada no site da Câmara dos Deputados.

Na reunião estiveram também presentes representantes do Ministério Público e do Serviço da Proteção da Juventude da Polícia. Foram eles que recentemente apelaram às escolas para que notifiquem as autoridades de eventuais episódios de violência.

Vários casos terão sido alvo de investigação, mas, de acordo com o Serviço de Proteção da Juventude, uma das grandes dificuldades prende-se com o facto de muitas vezes as vítimas não “ousarem falar”.

Mesmo assim, sobre o suposto aumento dos casos de violência notificados, o Ministério Público sublinha, como explicação, o aumento da população e o facto de as pessoas terem sido incentivadas a assinalar os casos, acrescentando que o número de casos retidos como delito tem-se mantido estável nos últimos anos.



