Mesmo com oito anos de luxemburguês como disciplina obrigatória, os alunos que, no futuro, se candidatarem à nacionalidade terão de fazer o exame linguístico.

Sociedade 2 min.

Cidadania luxemburguesa

Escolas internacionais públicas não garantem acesso à nacionalidade

Diana ALVES Mesmo com oito anos de luxemburguês como disciplina obrigatória, os alunos que, no futuro, se candidatarem à nacionalidade terão de fazer o exame linguístico.

Ao contrário do ensino público convencional, frequentar uma escola internacional pública no Luxemburgo não garante acesso à cidadania luxemburguesa. Mesmo com oito anos de luxemburguês como disciplina obrigatória, os alunos destas escolas que, no futuro, se candidatarem à nacionalidade terão de fazer o exame linguístico. É o caso, por exemplo, dos não-luxemburgueses nascidos no estrangeiro, de pais estrangeiros.



Mais de 4.600 alunos frequentam escolas europeias públicas Sexta escola europeia abre já no próximo ano letivo no Luxemburgo.

Na resposta a uma questão da deputada Francine Closener, do LSAP, o ministro da Educação, Claude Meisch, não deixou margem para dúvidas: o nível de luxemburguês que os alunos atingem após os oito anos em que a disciplina é obrigatória naquelas escolas "não dispensa do teste linguístico, exigido para podem pedir a nacionalidade luxemburgues". Já um aluno que frequente uma escola pública convencional termina o secundário, por norma, com um nível B1 no idioma de Dicks, indica o ministro.

Residentes com sete anos de ensino público convencional ficam isentos

Note-se que, ao abrigo da atual lei da nacionalidade, ficam isentos do exame linguístico, por exemplo, os residentes que tenham frequentado pelo menos sete anos do ensino numa escola pública nacional ou numa escola privada que siga o programa curricular público (nestes casos, os candidatos têm de viver há pelo menos 12 meses consecutivos no país no momento em que pedem a nacionalidade).

Mas, segundo a resposta de Claude Meisch à deputada socialista, depreende-se então que esta cláusula da lei não abrangerá então as escolas internacionais públicas, embora estas façam parte do sistema de ensino público luxemburguês.

A Rádio Latina já pediu mais esclarecimentos sobre a questão aos ministérios da Educação e da Justiça.

As novidades do novo ano letivo no Grão-Ducado Novo ano letivo arranca com novidades para tentar melhorar a integração dos filhos dos imigrantes.

As escolas internacionais em causa são gratuitas e adaptadas ao contexto luxemburguês, sendo que os alunos podem escolher uma de três secções: inglês, francês ou alemão. Em qualquer uma delas, o luxemburguês é obrigatório desde a primeira classe do ensino primário (P1) até à terceira classe do secundário (S3), ou seja, durante oito anos.

Com a abertura da Escola Internacional Gaston Thorn, na cidade do Luxemburgo, sobe para seis o número de escolas europeias públicas no país. A Escola Internacional de Differdange e Esch (EIDE) foi a primeira do género a abrir as portas no Luxemburgo, em 2016.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.