Escolas

Estado assume responsabilidade em caso de ferimentos com autotestes em alunos

O Estado assume responsabilidade nos casos em que os alunos se magoam a fazer um autoteste. A garantia é dada pela a ministra da Saúde numa resposta parlamentar recente ao partido ADR.

Os autotestes à covid-19 já se tornaram rotina nas escolas e na vida dos alunos. Duas vezes por semana, as crianças e jovens realizam um teste rápido, com recurso a zaragatoa por via nasal.

Apesar de não ser necessário introduzir a zaragotoa em profundidade, apenas até 2 cm, o deputado do ADR, Jeff Engelen, questionou a ministra da Saúde para saber quem assume responsabilidades no caso em que uma criança se magoe a fazer o teste a si própria.

Na resposta, Paulette Lenert diz que caso uma criança ou jovem sofra ferimentos durante a autotestagem, é o Estado quem assume a responsabilidade. Mas a ministra acrescenta que as crianças fazem os testes sob a vigilância dos professores, que estão devidamente informados sobre a realização dos mesmos, de forma minimizar os riscos de ferimento.



