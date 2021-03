Faz hoje precisamente um ano que o Luxemburgo viveu o impensável: o fecho de todas as escolas, creches e ateliers de tempos livres do país.

Escolas encerraram pela primeira vez no país há um ano

O 16 de março de 2020 vai ficar para a história da Educação no país: dia em que todo o sistema escolar do Grão-Ducado ficou de portas fechadas para tentar conter a pandemia da covid-19. O anúncio aconteceu pouco antes de Xavier Bettel declarar o estado de emergência, que entrou em vigor um dia depois.

A medida inédita no ensino no país encerrou todas as escolas, creches e ateliers de tempos livres do paíse, e obrigou a uma reorganização do sistema de ensino, com aulas à distância e novas ferramentas online de ensino para alunos, pais e professores. Doze meses passados, o fecho temporário das escolas voltou a repetir-se, dando lugar ao ensino à distância em vários momentos, por exemplo depois das férias de Natal e antes da pausa do Carnaval.

A última vez que o Grão-Ducado recorreu às aulas em casa foi antes das férias de Carnaval, em fevereiro de 2020. Um dia depois do encerramento das escolas, a 17 de março de 2020, o líder do Governo, Xavier Bettel, anunciava algo também inédito: o estado de emergência, a paralisação quase total do país, o recurso massivo ao teletrabalho e ordem para só sair de casa em caso de necessidades básicas ou urgências.

Cerca de um mês antes do anúncio, surgia o primeiro caso de SARS-CoV-2 no Luxemburgo, divulgado a 29 de fevereiro de 2020. Na altura, pouco ou nada se sabia sobre o coronavírus que provoca a covid-19, uma doença infeciosa, altamente transmissível e potencialmente fatal para os mais vulneráveis.

Hoje, uma nova esperança abre-se com as vacinas, apesar dos atrasos e alguns problemas, nomeadamente com a vacina da AstraZeneca, atualmente suspensa no Luxemburgo por precaução. E paira ainda a incerteza face às novas variantes do vírus. Os dados mais recentes dão conta de 57.926 casos confirmados da doença e 693 mortes no país desde o início da pandemia.

