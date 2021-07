Último balanço covid-19 do ano escolar 2020/2021 dá conta de um aumento ligeiro de casos no cenário 1, o menos grave.

Escolas

Casos aumentam ligeiramente na última semana de aulas

Catarina OSÓRIO Último balanço covid-19 do ano escolar 2020/2021 dá conta de um aumento ligeiro de casos no cenário 1, o menos grave.

As infeções por covid-19 nas escolas aumentaram ligeiramente na última semana de aulas. No total, entre 12 e 18 de julho houve no total 241 casos de infeção em alunos e professores, mais 15 casos do que na semana anterior, revela o último balanço covid-19 da tutela antes das férias de verão.

O cenário 1 (caso de infeção com origem fora da escola) foi onde se registaram mais casos, com 212 testes positivos em 42 escolas fundamentais, 39 liceus e um centro de competências.

No cenário 2 (dois casos positivos numa turma com origem de infeção incerta) houve 17 casos positivos em sete escolas fundamentais, cinco liceus e dois centros de competências.

Aulas gratuitas de apoio nas escolas entre 30 de agosto e 10 de setembro As escolas públicas do Luxemburgo vão voltar a oferecer cursos de apoio opcionais e gratuitos aos alunos interessados em recuperar possíveis atrasos escolares ligados ao impacto da pandemia.

Já o cenário 3 (três a cinco casos positivos numa turma) registou 12 infeções. O cenário 4 (várias turmas com casos ou uma turma com mais de cinco infeções) continuou sem registo de casos.

Na comparação global com a semana anterior os casos aumentaram ligeiramente, mais 15 casos do que no período anterior. Por cenários, só o cenário 1 registou um aumento de casos, sendo que os restantes diminuíram ligeiramente.

O ano letivo 2020/2021 terminou oficialmente a 15 de julho. O novo ano escolar começa a 15 de setembro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.