Escola em Cabo Verde equipada com mesas e cadeiras do Luxemburgo

Henrique DE BURGO Foram enviados ainda diversos materiais hospitalares cedidos pela fundação luxemburguesa de invisuais.

A Câmara Municipal de Porto Novo, na ilha cabo-verdiana de Santo Antão, vai receber um contentor de 40 pés com diversos materiais enviados pelo Luxemburgo.

O contentor vai sair da Bélgica no dia 16 de outubro e deverá chegar ao porto de Mindelo, em São Vicente, cerca de duas semanas depois. A maioria do material enviado inclui mesas e cadeiras oferecidas pela autarquia da Cidade do Luxemburgo, que vão servir para equipar cinco salas de aula de uma escola de São Vicente.

De acordo com Amilton Fonseca, da associação Veteranos do Norte, o envio do contentor foi financiado pela autarquia de Ettelbruck, em parceria com a associação.

Foram enviados ainda diversos materiais hospitalares cedidos pela fundação luxemburguesa de invisuais (Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung), roupas e fardas de bombeiros.

O projeto solidário começou com o material oferecido pela comuna da capital à Federação das Associações Cabo-verdianas no Luxemburgo, ainda no mandato do antigo presidente, Pedro Lima.



