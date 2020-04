O centro “Security madein.lu” emitiu uma série de recomendações para evitar, por exemplo, roubos de dados pessoais. Mas há outras regras importantes a seguir.

Escola e trabalho à distância. Siga os conselhos de cibersegurança

Em tempo de pandemia e de confinamento em que se trabalha e estuda a partir de casa mais do que o habitual, as medidas de segurança relacionadas com o uso da Internet são ainda mais importantes. As pessoas tiveram de se adaptar a novas ferramentas e a novos métodos de trabalho.

A pensar nos que não estão familiarizados com as novas tecnologias, o centro “Security madein.lu” emitiu uma série de recomendações para evitar, por exemplo, roubos de dados pessoais.

A cibersegurança passa por ter em conta o material informático, as aplicações e a ligação à Internet.

Há cada vez mais trabalhadores com telemóvel ou portátil da empresa De acordo com o Eurostat, o Luxemburgo está abaixo da média europeia, com 27% dos funcionários com estes aparelhos. A taxa da Suécia, que lidera o ranking, é de 57%.

No que diz respeito ao material informático, é importante instalar e atualizar um programa antivírus e utilizar o computador, por exemplo, exclusivamente para o trabalho.

Outro conselho é não se ligar a uma rede pública que não seja segura e caso se utilize a rede móvel (wifi) de casa, é preciso verificar se a rede está bloqueada, estando apenas disponível através de uma palavra-chave.

