O conceito passa por uma aprendizagem diferente, com criação de projetos práticos em grupo, sem professores, ganhando pontos e passando de nível, como se fosse um jogo.

Programação informática

Escola do futuro chega ao Luxemburgo

Henrique DE BURGO O conceito passa por uma aprendizagem diferente, com criação de projetos práticos em grupo, sem professores, ganhando pontos e passando de nível, como se fosse um jogo.

O Luxemburgo vai acolher uma filial de uma das melhores escolas de programação informática do mundo. Conhecida como 'Escola 42', tem cerca de 10 mil alunos em mais de 20 países.



O conceito passa por uma aprendizagem diferente, com criação de projetos práticos em grupo, sem professores, ganhando pontos e passando de nível, como se fosse um jogo.

A escola estará aberta 24 sobre 24 horas, durante todos os dias da semana, com formação gratuita feita ao longo de três anos e equivalência ao BAC+3 (formação superior de três anos com um total de 180 créditos do Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos - ECTS).

O ministro da Educação, Claude Meisch, e a diretora geral da 'Escola 42', Sophie Viger, assinaram um acordo de parceria esta segunda-feira, no âmbito da apresentação do Centro de Aprendizagem Digital (Digital Learning Hub - DLH).

Este centro vai estar instalado no edifício Terres Rouges, em Belval, vai acolher a 'Escola 42', mas também servir como local de partilha de conhecimento entre alunos e profissionais.

O foco da ‘Escola 42’ é a formação de programadores informáticos. Os candidatos devem ser maiores de idade e podem seguir o processo de inscrição no site www.dlh.lu.

O centro de aprendizagem digital irá ainda disponibilizar formação em cibersegurança, banco de dados Blockchain e Design Thinking (abordagem de resolução de problemáticas em diversas áreas empresariais). Estas três formações têm inscrições abertas e as formações são gratuitas até ao mês de agosto. A partir do semestre de inverno serão a pagar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.