Escola de Comércio e Gestão vai ter formações em "Finanças" e "Marketing, media e comunicação"

Diana ALVES

A Escola de Comércio e Gestão (ECG) do Luxemburgo vai passar a oferecer duas novas formações aos alunos: "Finanças" e "Marketing, media e comunicação" em setembro deste ano.

No ano em que comemora o 50° aniversário, a instituição lança estas duas novidades a partir do ano letivo 2020-2021 para os alunos que concluíram com êxito o terceiro ano do ensino geral ou clássico (correspondente ao 11° ano). O Ministério da Educação justifica esta aposta pelo facto de o setor financeiro ser "um dos pilares da economia luxemburguesa, com muitas ofertas profissionais e oportunidades de especialização".

Quanto à secção "Marketing, media e comunicação", vai preparar os alunos do ensino secundário para as novas exigências do mercado de trabalho nestas áreas. As duas novas formações devem ser concluídas ao longo dos dois últimos anos do liceu e dão direito ao certificado de conclusão do ensino secundário. Com este certificado os alunos poderão concorrer a uma universidade, a uma escola superior ou ingressar diretamente no mercado de trabalho.

