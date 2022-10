Menos aquecimento e iluminações noturnas e festivas. Conheça as novas medidas da cidade de Esch que entram em vigor esta semana.

Poupança energética

Esch vai reduzir iluminação pública e luzes de Natal

O aumento elevado do custo de gás e eletricidade obrigou a administração da cidade de Esch a tomar medidas para reduzir o consumo energético e a "pegada de carbono", a par com outras comunas no Luxemburgo.



A poupança começa nos edifícios públicos, como a Biblioteca, Bridderhaus, e o Conservatório que vão estar menos horas iluminados, num total de seis horas por dia, das 16h00 às 21h00.

O mesmo acontece com a iluminação das estradas municipais cujas luzes vão ser ligadas uma hora mais tarde, à noite, e desligadas uma hora mais cedo pela manhã. A medida entra em vigor já esta semana.

A redução energética vai afetar de igual modo as tradicionais iluminações de Natal na cidade, que este ano serão em menor número. Se em 2021, as luzes natalícias estavam ligadas 12 horas por dia (das 12h às 24h) este ano vão brilhar apenas durante seis horas, entre as 16h e as 21h. 2Esta medida vai permitir economizar 50% de eletricidade", justifica a autarquia de Esch em comunicado. A única exceção são os fins de semana onde as iluminações festivas mantém-se ligadas por mais uma hora às sextas-feiras, sábados e domingos, entre as 16h e as 22h.

Menos aquecimento

Em Esch, o plano de economia energética iniciou-se já em outubro, a par com o plano nacional lançado pelo Executivo com a redução do aquecimento nos edifícios públicos para um máximo de 20 graus, por exemplo, em escritórios e escolas.

Os sistemas de aquecimento dos parques de estacionamento foram desligados completamente e as temperaturas dos pavilhões desportivos, oficinas técnicas e armazéns foi ajustada para os 15 graus, lembra o comunicado do Colégio do Burgomestre e Vereadores. "Considerando que uma redução de 1 grau na temperatura reduz a conta de energia em aproximadamente 6%, estas medidas resultaram em enormes poupanças de energia para a cidade de Esch", justifica a autarquia.

