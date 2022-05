Nova estrutura "Holzbierg" foi inaugurada esta segunda-feira. Veja as imagens.

Esch-sur-Alzette tem nova 'maison relais'

Henrique DE BURGO Nova estrutura "Holzbierg" foi inaugurada esta segunda-feira. Veja as imagens.

Nova estrutura "Holzbierg" foi inaugurada esta segunda-feira.



A comuna de Esch-sur-Alzette conta com uma nova 'maison relais' (atividades de tempos livres - ATL). A nova estrutura "Holzbierg" foi inaugurada esta segunda-feira por membros do colégio de vereadores e do conselho comunal.

Segundo o vereador Christian Weis, o edifício tem disponibilidade para acolher 60 crianças.

Até ao início do ano letivo de 2023, o serviço de 'maison relais' de Esch-sur-Alzette vai ter um total de 610 vagas adicionais.



