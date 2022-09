Autarquia está a elaborar um novo plano de segurança da cidade.

Comuna de Esch-sur-Alzette pondera instalar câmaras de vigilância

A um ano das próximas eleições comunais, a cidade de Esch-sur-Alzette pretende elaborar um novo plano de segurança local. Segundo o burgomestre da 'capital do ferro', Georges Mischo, numa reunião informativa, o plano atual já tem 20 anos e a autarquia considera que está na hora elaborar um novo documento.

Uma das medidas passa por implementar câmaras de vigilância. Mas ao contrário da Cidade do Luxemburgo, as imagens em Esch não vão ser vistas e analisadas em tempo real, mas sim gravadas. Segundo a autarquia as imagens serão salvaguardadas durante algum tempo, e somente vistas a pedido da polícia grã-ducal.

Para além disso, a autarquia vai analisar juntamente com as autoridades os problemas de segurança na cidade, a fim de detetar onde há mais infrações, em que dias e a que horas. O objetivo é adaptar a presença policial em determinados locais.

Outra medida é melhorar a iluminação em lugares mais críticos. Uma forma de diminuir o sentimento de insegurança junto dos moradores.

O novo plano local de segurança de Esch-sur-Alzette deverá ser apresentado nos próximos seis meses.



