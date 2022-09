O alegado agressor de uma cidadã brasileira em Esch-sur-Alzette desmente que tenha fechado a jovem em casa. A mulher reafirma as acusações.

Esch-sur-Alzette. Português diz-se perseguido pela comunidade brasileira

Madalena QUEIRÓS O alegado agressor de uma cidadã em Esch-sur-Alzette diz que está a ser perseguido pela comunidade brasileira residente no Luxemburgo e desmente que tenha fechado a jovem em casa. Brasileira reafirma acusações.

O alegado agressor de uma cidadão brasileira em Esch-sur-Alzette diz que está a ser perseguido pela comunidade brasileira residente no Luxemburgo. O português, de 53 anos, diz ter sido interpelado num café e numa paragem de autocarro por cidadãos brasileiros. Tudo porque a notícia de que alegadamente agrediu e prendeu uma jovem brasileira publicada no Contacto, está a ser partilhada juntamente com a sua fotografia num grupo no WhatsApp da comunidade brasileira no Luxembugo.



O português nega as acusações, alegando que se fosse verdade que agrediu a jovem teria sido preso quando foi à esquadra de Esch-sur-Alzette na sequência de uma queixa de violência doméstica.

O homem que vive no Luxemburgo há três anos nega que tenha fechado a jovem em casa e que não lhe dava de comer. Mas confirma que a agrediu depois de ter sido arranhado pela jovem que também o tinha pontapeado.

Novamente contactada pelo jornal, a mulher reafirma as acusações de que terá sido agredida pelo homem.

