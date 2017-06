Uma das maiores festas portuguesas do Grão-Ducado celebra 25 anos, neste fim-de-semana de 24 e 25 de junho. O Contacto falou com os fundadores das Marchas de S. João, que são hoje um dos eventos anuais incontornáveis da agenda cultural de Esch-sur-Alzette.

Armindo Pereira fundou as Marchas de São João em Esch/Alzette em 1993

Foto: Stacy Perrey

“Na altura, não havia uma grande festa anual portuguesa em Esch. Eu queria ao mesmo tempo promover a rádio Amizade, que existia apenas há meses [fundada em novembro de 1992]. Pensei fazer as festas de São João, como no Porto, de onde sou natural“. Armindo Pereira, 79 anos, quase 50 de Luxemburgo, recorda-se bem de quando em 1993 falou com Manuel Cavaleiro, presidente do Rancho Províncias de Portugal e lhe propôs co-organizar “as Marchas“. Uma escolha “natural“ e „óbvia“, segundo Armindo, já que este é o único rancho português com sede em Esch desde 1979. Manuel Cavaleiro, 65 anos, dos quais 46 no Grão-Ducado e mais de trinta à frente do Rancho Províncias de Portugal, conta o resto da história: “O Armindo queria que o São João fosse como no Porto, com um homem e um verdadeiro cordeiro aos ombros. Na altura, convidamos o Lima, que é de Matosinhos e que na altura era diretor da Olga [clube já extinto de Esch], mas depois ele não quis (risos). Acabou por ser uma imagem em miniatura do São João a ir à frente do desfile, mas ainda sem andor nem nada. O São João só ganhou andor no segundo ano“ (risos).

As ’Marchas’ ganharam também os favores políticos. “A comuna deu logo todo o apoio, o burgomestre François Schaack disse que ajudaria em tudo“, recordam Armindo e Manuel. Viviane Reding, hoje eurodeputada mas que na altura fazia parte do conselho comunal de Esch, também se lembra: “Queríamos fazer participar mais os portugueses na festa nacional luxemburguesa [23 de junho] e a ideia que estas duas associações trouxeram, de organizar o São João, que nunca era festejado no Luxemburgo, parecia a ocasião perfeita para aproveitar as instalações montada para a festa nacional e prolongar as festividades na cidade.”

“Hoje, o São João é uma dupla festa, onde participam portugueses e luxemburgueses e é com certeza o maior evento da cidade depois da festa nacional“, diz a luxemburguesa, que ficou conhecida como a comissária europeia que conseguiu acabar com os custos de roaming na UE. Reding aproveita, aliás, para dizer que vai estar na abertura oficial das Marchas com o livro que escreveu sobre essa batalha, “Roaming, le combat de David contre Goliath” (ver também artigo na pág. 6). Reding conta ainda como em 1996 convidou o seu amigo e então eurodeputado Francisco Lucas Pires (falecido em 1998), a ir às Marchas de Esch. “Eu não sabia que ele era tão popular, todos lhe queriam falar. Alguns portugueses, que não me conheciam, pensaram que eu era mulher dele, achei muita piada. A verdade é que graças a ele tive um maior contacto com os portugueses da minha cidade“, confia a eurodeputada.

“Nos primeiros anos das Marchas participavam as duas trupes de majorettes de Esch, duas fanfarras, a dos mineiros e a da OGBL, grupos que já não existem”, lamenta Cavaleiro, frisando que “a festa sempre quis juntar portugueses e luxemburgeuses”. O dirigente recorda outros momentos altos: “Houve anos em que tivemos martelos e manjericos à venda, um ano oferecemos uma caravela em filigrana ao grão-duque, tivemos dezenas de artistas que passaram pelo nosso palco e afluências que em certas edições chegaram às oito, nove mil pessoas. Mas 2016 foi com certeza o melhor ano de todos, vendemos 540 quilos de sardinha, sem contar bifanas e salsichas. A rádio organizou as Marchas connosco até 2010 [a emissora foi extinta no final de 2011], mas nós continuámos a tradição e, depois de 25 anos, podemos dizer que continuam a ser uma grande festa, e uma festa diferente porque propõem algo único.“

Um toque chique

Para celebrar condignamente as bodas de prata, José Pereira, que desde 2010 realiza e concebe o tema de cada edição e a marcha do rancho anfitrião, preparou “uma marcha especial, com um toque chique“. E revela-nos uma estrofe da canção que escreveu para a ocasião: ’Províncias de Portugal nunca foge às tradições, nosso grupo é especial, faz reviver as paixões, 25 anos são com fervor sempre a marchar, Ó meu rico São João, às bodas de ouro quero chegar’.

“Vai ser uma marcha diferente dos anos anteriores, foram muitos meses de trabalho a ensaiar e a preparar os fatos. Mas vale a pena porque as pessoas vão gostar”, diz convicto José Pereira.

Sensilibizar ao voto

Em ano de eleições comunais, como é já tradição desde 1999, as Marchas vão ser a ocasião para sensibilizar o público a inscrever-se nos cadernos eleitorais.

“Antes das últimas eleições [comunais de 2011], tivemos um stand para dizer às pessoas a importância de votarem. Num só fim de semana inscreveram-se 200 pessoas“, recorda Cavaleiro. “Acho que foram bem mais de duzentas, foi fantástico!“, corrige Dan Codello. O vereador do pelouro da Integração de Esch explica que “a Comissão Comunal da Integração vai ter um stand na festa e que a comuna vai estar aberta excecionalmente nesses dois dias para fazer inscrições: no sábado, das 14 às 18h, e no domingo das 10 às 18h” [encerra à hora de almoço]. “Queremos repetir o sucesso de 2011”, diz.

“Eu e a minha mulher temos a dupla nacionalidade e estamos inscritos para votar desde 1999“, diz com orgulho Armindo. Já José Pereira confia não estar inscrito e não “ligar muito à política”. Cavaleiro, que diz votar há já 18 anos, responde de imediato: “Sabes, para os políticos só conta quem vota!”.

“Os portugueses têm o poder de eleger representantes e deviam utilizá-lo. Vista a sua importância no país, os portugueses deveriam estar melhor representados nas instâncias políticas“, considera Reding, que diz que também aproveitará na festa para apelar à inscrição nas listas eleitorais.

Dan Codello adianta ainda que pela importância da efeméride, o convidado da abertura oficial das Marchas é o presidente do parlamento, Mars Di Bartolomeo.



----



As festividades das Marchas de São João começam na place de l’Hôtel de Ville, no sábado, às 14h; a abertura oficial dá-se às 15h na comuna; o desfile começa às 20h, e liga o Brill, pela rue de l’Alzette, à comuna. Os artistas convidados são: Iran Costa, Jorge Guerreiro, Band4You, Onda Jovem, Cabolux, Carlos Santos e Jorge Trindade, e o rancho “Os Camponeses do Freixo“, vindo de Mortágua.

José Luís Correia

