Esch. Mais câmaras de vigilância e polícia municipal para travar insegurança

Conheça as novas medidas apresentadas pelo burgomestre.

As principais medidas do novo Plano de Segurança Local 2023-2027 (PSL) para Esch-sur-Alzete foram apresentadas pelo burgomestre George Mischo na presença dos vereadores e do ministro da Segurança Interna, Henri Kox, na quarta-feira.



O objetivo é oferecer uma maior segurança aos residentes e visitantes e diminuir a criminalidade e os atos de selvajaria e incivilidades que ocorrem nas ruas do segundo maior município do país, e que estão na base dos alertas dos residentes.

A colocação de mais câmaras de videovigilância e uma melhor iluminação pública em locais estratégicos são duas das 48 medidas a serem implementadas nos próximos quatro anos. Apostar na prevenção, no combate ao sentimento de insegurança e o reforço da segurança rodoviária são outra das pretensões inscritas no plano de segurança para Esch.

“A segurança tornou-se uma questão importante. Com esta renovação, queremos responder às queixas recorrentes dos cidadãos”, declarou George Mischo, citado pelo Le Quotidien.

O burgomestre Georges Mischo (ao centro) e o ministro da Segurança Interna, Henri Kox (2º à esq.) apresentaram o novo plano de segurança para a cidade. Photo: Guy Jallay

Videovigilância nas ruas

A videovigilância possui um importante papel a desempenhar para combater a insegurança pública. Na conferência de imprensa, o burgomestre frisou que estão previstos 300 mil euros só para a instalação de mais câmaras de vigilância e está em estudo os locais onde serão colocadas.

Para já há oito locais identificados onde é necessário implementar o sistema de videovigilância, três dos quais apontados pelos vereadores, a place de l’Hôtel-de-ville, a place de la Résistance e a estação de autocarros, e outros cinco resultantes das reuniões com vários parceiros da prefeitura, a place Saint-Michel, a rue Saint-Vincent, a rue Zénon-Bernard, a place Boltgen e a rue de l’Alzette.

Como vinca George Mischo, as câmaras de vigilância serão operadas pela polícia e o objetivo principal é terem um “papel dissuasivo”, mas também de “ajuda à polícia” quando necessário. “As câmaras ajudam a desvendar crimes e identificar os culpados, por isso são um suporte para a polícia”, justificou o burgomestre, citado pelo Virgule.

Mais polícia municipal

Também o patrulhamento policial será reforçado no centro da vila, com mais polícias nas rondas. E com o reforço da polícia municipal. George Mischo disse-se “feliz por as competências dos agentes municipais possam finalmente ser alargadas”. O burgomestre vincou ser um defensor de uma “verdadeira polícia municipal, como existe no lado francês”. E estes agentes “podem multar as pessoas sobretudo nos casos das incivilidades”, falta de respeito pelo próximo, atos selvagens e outros delitos. Em breve, o novo regulamento policial para adaptar estas novas ferramentas vai ser votado no município.

Na melhoria da iluminação pública, a intenção é instalar nas zonas críticas iluminação LED como já existe na place de l'Hôtel de ville, para aumentar também a segurança dos residentes na via pública.

Prevenção nas escolas

A prevenção é outro dos eixos do PSL de Esch-sur-Alzete estando previstas a realização de várias campanhas. “A prevenção começa já nas escolas, em colaboração com a polícia para os problemas de droga, violência e todos os outros atos de incivilidade”, lembrou o burgomestre, citado pelo L’Essentiel.

O objetivo geral deste plano é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, aumentando a segurança e criando um ambiente acolhedor para todos, vinca a prefeitura. O último plano de segurança data de 2002, pelo que é altura e o momento para traçar um novo PSL, entende a autarquia. “Hoje, Esch-sur-Alzette tem 37 mil habitantes, mas vai crescer e em breve terá 50 mil a 55 mil residentes”, uma dimensão populacional bem distinta de há 20 anos atrás, lembra George Mischo.

O novo PSL, composto por 48 medidas, assenta em quatro pilares principais: o diagnóstico de segurança, as medidas previstas, a implementação dessas medidas e a avaliação da sua eficácia. Uma primeira avaliação será feita em 2025 e outra em 2027 para, se houver necessidade realizar mais adaptações ao que está em vigor.

O plano foi elaborado em colaboração com os principais parceiros da cidade, em particular a polícia grão-ducal, bem como numerosos serviços municipais e parceiros da sociedade civil.

