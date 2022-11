Com a gratuitidade das 'maisons relais', era esperada uma autêntica corrida às vagas existentes. Mas tal não aconteceu em Esch.

Esch. Quase 700 crianças entraram numa 'maisons relais' nos últimos cinco anos

Glenn SCHWALLER Christian Weis, vereador da Educação, explica o plano de Esch para reduzir as listas de espera nestas infraestruturas.

Há cinco anos, pouco antes da campanha para as eleições comunais, havia 880 crianças em lista de espera para entrar numa 'maison relais' (centros de atividades de tempos livres) em Esch-sur-Alzette. "Hoje, só há 196 crianças nessa situação", orgulha-se Christian Weis, vereador da Educação da comuna de Esch, em conversa com o Luxemburger Wort. O que faz um total de 684 que integraram estas estruturas nos últimos anos.

A melhoria é ainda mais evidente no centro da cidade, onde já não há nenhuma lista de espera para estas infraestruturas. "Se uma criança for inscrita numa 'maison relais' no centro de Esch hoje, em princípio pode começar a frequentá-la amanhã", sublinha Weis.

Segundo o vereador, a redução de tempo de espera para integrar estes equipamentos deve-se, por um lado, à agilização do processo de inscrição por parte dos pais das crianças e, por outro, a um reforço do investimento na construção de novas 'maisons relais' no município.

Mais de 60 ME para infraestruturas com fins educativos

No primeiro caso, a autarquia contactou os pais de crianças que constavam da lista de espera para clarificar a natureza da inscrição, isto é, se havia realmente uma necessidade urgente de frequentar a 'maison relais' ou se tinham registado os filhos para guardar uma vaga, de forma preventiva.

Além disso, desde 2017 a autarquia canalizou cerca de 63,5 milhões de euros para a construção de infraestruturas para fins educativos. "Em 2017, havia 1.005 lugares nas 'maisons relais' de Esch, agora há 1.323", informa Weis. Isto quer dizer que, atualmente, quase 1.400 podem ser acolhidas nestes centros, mais 336 do que há cinco anos.

Recentemente, foi inaugurada a 15.ª 'maison relais' na comuna de Esch, em Groussgaass, que pode acolher até 95 crianças nos 300 metros quadrados do seu edifício de dois andares.

Mas Christian Weis já está de olhos postos no futuro. No próximo ano letivo, está prevista a abertura de uma nova escola primária com 'maison relais' incluída, no bairro de Wobrecken. Só esta terá mais 300 vagas disponíveis.

Autarquia criou 768 vagas na última legislatura

Adicionalmente, será construída uma 'maison relais' com 150 vagas no antigo edifício dos bombeiros, que deverá ser inaugurada durante o ano letivo 2023/2024, e outra em Bruch, que terá 150 lugares e que deverá estar concluída em meados de 2025.

"No total, criámos mais 768 vagas no período legislativo em vigor", explica Weis, acrescentando que o número é "o dobro" da legislatura anterior.



O reforço destes equipamentos não deverá ficar por aqui, com o desenvolvimento de áreas residenciais como Rout Lëns e Metzeschmelz, que deverá fazer crescer a população para 50.000 pessoas. "Por cada nova escola projetada, a ideia é criar o maior número de vagas possível nas 'maisons relais', pois essas crianças precisam de ser acolhidas", reconhece o vereador.

Planos para construir mais escolas e 'maisons relais'

A nova escola primária na zona de Rout Lëns para 300 alunos, que terá também uma 'maison relais' terá capacidade para este número de crianças. Há, ainda, planos para construir mais três escolas primárias na área de Metzeschmelz, e Weis não descarta a possibilidade de haver uma quarta estrutura.

Com a gratuitidade das 'maisons relais', que começou a vigorar neste ano letivo, era esperada uma autêntica corrida às vagas existentes, mas tal não aconteceu em Esch. "O número de inscrições manteve-se constante", revela o vereador do CSV, que é contra esta medida.

Christian Weis refere, ainda, que a gratuitidade da oferta veio evidenciar o problema das vagas que permanecem desocupadas nas 'maisons relais', ou seja, os casos de crianças que são inscritas, mas não chegam a frequentá-las. Isto traz grandes constrangimentos a nível organizacional, além de tirar o lugar a quem realmente necessita, adverte.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

