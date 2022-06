Boris Johnson foi acusado de ser um "mentiroso compulsivo" e defendeu-se dizendo que este escândalo não seria "responsável" pela sua demissão, apesar da descida de popularidade.

"És um mentiroso compulsivo". Boris Johnson responde a acusações sobre o caso "partygate"

"Por que é devemos acreditar em si quando está provado que é um mentiroso compulsivo?". Foi esta a pergunta que abriu uma entrevista ao primeiro-ministro, Boris Johnson, no site mumsnet.com, no qual o responsável aceitou responder perguntas dos internautas.

O líder conservador rebateu a pergunta dizendo que "discordava dessa conclusão" e assegurou que estava no poder para "obter resultados". "Não vejo como seria responsável, neste momento, abandonar o projeto que estou a liderar, tendo em conta tudo o que está a acontecer", defendeu. "Temos de aprender (com o que aconteceu) e compreender os nossos erros e seguir em frente", disse Johnson.

São necessárias 54 cartas dos deputados 'Tory' ao "comité 1922" do partido para desencadear um voto de não confiança em Boris Johnson. Cerca de 30 apelaram publicamente à sua demissão mas, devido ao segredo do processo, especula-se que o número poderá ser alcançado nos próximos dias, logo que os deputados regressem na segunda-feira, após o intervalo para as celebrações do jubileu da rainha Isabel II.

Se o atual primeiro-ministro for derrotado por uma moção de desconfiança será realizada uma eleição interna do partido para nomear um novo líder.



Boris Johnson, que foi também multado (algo sem precedentes para um primeiro-ministro em exercício de funções) no seguimento do caso, disse que assumiu "plena responsabilidade por tudo o que aconteceu", mas sentiu que tinha de "continuar" com o seu trabalho.

