"És a melhor mamã do mundo. Nunca te vou esquecer". A carta de um menino ucraniano que perdeu a mãe na guerra

Ana Patrícia CARDOSO

São cartas que "não deviam ter de ser escritas", disse o embaixador da Ucrânia na ONU, Sergiy Kyslytsya, na reunião de segunda-feira do Conselho de Segurança da ONU, ao ler as palavras de um menino de nove anos para a mãe que morreu na guerra.

"Mamã, esta carta é o meu presente para ti no Dia da Mulher, a 8 de março. Obrigada pelos melhores nove anos da minha vida. Obrigada pela minha infância. És a melhor mamã do mundo. Nunca te vou esquecer. Desejo-te boa sorte no céu. Desejo que chegues ao paraíso. Vou tentar portar-me bem para ir também para o paraíso", leu Kyslytsya na reunião do Conselho de Segurança.

ONU quer "investigação independente" a violência sexual contra mulheres na Ucrânia A Organização das Nações Unidas (ONU) pediu uma "investigação independente" aos vários relatos de violações e violência sexual contra mulheres na guerra na Ucrânia, de forma a garantir justiça e responsabilidade por esses crimes.

Segundo o embaixador ucraniano, citado pelo El Mundo, a família é da região de Gostomel e a mãe foi morta por soldados russos quando os dois tentavam escapar de carro de uma cidade ocupada pelas forças russas. O menino ficou no carro até ser resgatado por residentes.

O facto destas palavras serem escritas "quer dizer que algo correu terrivelmente mal, incluindo aqui nas Nações Unidas", acusou Kyslytsya, apontando para falhas no "mecanismo de manutenção internacional da paz e segurança", que "devem ser resolvidas". "Se não somos capazes de travar o Kremlin, mais crianças vão tornar-se órfãs, mais mães vão perder os seus filhos", disse o embaixador ucraniano.

O objetivo da reunião do Conselho de Segurança da ONU no início da semana era ouvir relatos sobre o impacto do conflito em mulheres e crianças. Kyslytsya aproveitou o discurso para acusar a Rússia de sequestrar 121 mil crianças ucranianas desde o início da guerra, órfãos na sua maioria.

Até agora, a ONU confirmou que 142 menores foram mortos e 229 feridos na guerra, mas admite que os números reais possam ser mais elevados.

