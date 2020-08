Sem telefone fixo ou internet no consultório, desde segunda-feira, os clínicos franceses só deverão ter as comunicações repostas no fim da semana.

Erro técnico da Orange deixa médicos sem comunicações em plena pandemia

Sem telefone fixo ou internet no consultório, desde segunda-feira, os clínicos franceses só deverão ter as comunicações repostas no fim da semana.

Em plena pandemia, o consultório de Aude Carlier e Sophie Bord, em Delme, na região do Grand-Est, não responde a chamadas nem e-mails, desde segunda-feira. Os franceses não foram de férias. Dizem-se antes vítimas colaterais de um erro técnico da Orange, que, por sua vez, descarta qualquer responsabilidade no caso denunciado pelo Le Républicain Lorraine.

Na origem do episódio que impede os médicos franceses de atender chamadas, marcar consultas ou prescrever medicamentos está um pedido de cancelamento do contrato com a operadora, feito por um morador do edifício onde funciona o consultório.

Como solução transitória, os médicos viram-se obrigados a recorrer à chamada Airbox, que permite amplificar o sinal da rede móvel. Descontentes com as constantes quebras no sistema, lamentam a demora na reposição das comunicações resolve o problema parcilamente.

"Sim, temos a Internet. Mas ainda não temos um telefone fixo", lamenta Aude Carlier cuja maior preocupação, neste momento, é o acesso comprometido aos exames médicos. "Os resultados do laboratório são-nos transmitidos pela Internet. E no período da Covid-19, temos de avançar rapidamente", resume.

Com a promessa de restabelecer o serviço até esta sexta-feira, a Orange fala, por seu lado, numa queda de linha. Contactada pelo jornal francês explica que "um acidente requer a reconstrução de toda a linha, que removamos os cabos e que refaçamos toda a trajetória entre a nossa central e o cliente".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.