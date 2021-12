O Hospital St Vincent's, em Sydney, enviou 400 mensagens com o resultado errado. As consequências deste deslize ainda estão por apurar.

Erro humano. 400 casos positivos de covid-19 foram dados como negativos

Este não foi o presente que centenas de australianos esperavam receber. Um "erro humano" no Hospital St Vincent's, em Sydney, transformou mais de 400 testes positivos para a covid-19 em negativos na véspera de Natal. "O SydPath enviou mensagens incorretas para mais de 400 pessoas, informando-as de que o teste foi negativo. Essas pessoas deram positivo para covid-19", escreveu a entidade o hospital em comunicado.

O hospital veio pediu "desculpa a todos os envolvidos" pelo erro, que só foi detetado no dia de Natal, e entrou em contacto com os envolvidos, que terão estado com familiares ou amigos por acharem que seria seguro. Agora as autoridades de saúde australianas receiam "que algumas das pessoas que viram o resultado do teste invertido estejam a bordo de iates" para o período de festas.

Ao The Sydney Morning Herald a australiana Vanessa Li, uma das mais de 400 pessoas que fizeram o teste e receberam o resultado incorreto, explica a confusão. "Recebi os resultados PCR ontem à noite (sexta-feira), por volta das 20h30, e era negativo. Portanto, esta manhã fui às compras e estive em Westfield o dia todo. Quando estava numa loja enviaram-me uma mensagem com um resultado de teste positivo". Segundo a australiana contou, todos os que vivem com ela fizeram o teste e todos receberam mensagens com resultados negativos, mas agora ainda esperam para saber se é mesmo esse o resultado.

Em Sydney, atingiram um novo recorde de 6.934 infeções diária no dia de Natal e prevê-se um agravamento dos números até ao início do Ano Novo. O responsavel pela Saúde do estado de New South Wales, Brad Hazzard, apelou às pessoas para se vacinarem porque "a Omicron vai-nos apanhar a todos", garantiu.



