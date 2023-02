Vale lembrar que a empresa tem presença no Luxemburgo.

Ericsson vai cortar 8.500 empregos em todo o mundo

Lusa

O ‘gigante’ sueco de telecomunicações Ericsson revelou que vai cortar 8.500 empregos em todo o mundo, como parte de um plano de cortes de custos, já que enfrenta dificuldades financeiras.



O grupo empresarial, que empregou 105.000 pessoas em todo o mundo em 2022, divulgou resultados anuais dececionantes relativos ao ano passado, devido à desaceleração das despesas realizadas pelas operadoras de telecomunicações com 5G (quinta geração das redes móveis), num ambiente de abrandamento da economia mundial e de inflação.

Segundo a Ericsson, a maioria dos cortes de empregos vai ser implementada no primeiro semestre de 2023, sendo que os restantes casos estão programados para 2024.

“Vemos potencial para simplificar e tornar mais eficiente o negócio, especialmente em termos de custos estruturais”, disse à agência AFP Jenny Hedelin, porta-voz da Ericsson.

“Infelizmente, a força de trabalho também terá que ser levada em consideração. Acreditamos que um total de 8.500 postos de trabalho serão afetados”, explicou. A eliminação dos postos de trabalho surge na sequência do anúncio, no outono, de um plano de poupança de 820 milhões de euros.

Na segunda-feira, a Ericsson indicou que ia cortar 1.400 empregos na Suécia, cerca de 10% dos trabalhadores neste país, no quadro de um programa de poupança de custos lançado no outono. Vale lembrar que a empresa tem presença no Luxemburgo.

O presidente executivo da Ericsson, Börje Ekholm, informou há uns meses que a empresa precisava de poupar 9.000 milhões de coroas suecas (cerca de 800 milhões de euros) para compensar a perda de rentabilidade nos últimos exercícios, segundo a agência Efe.

A Ericsson apresentou no mês passado um lucro líquido anual de 19.100 milhões de coroas (1.711 milhões de euros) em 2022, uma redução de 17% em relação ao ano anterior.

