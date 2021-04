Equipas móveis já vacinaram mais de 10.000 pessoas

Equipas no terreno vacinaram nos lares, centros para pessoas portadoras de deficiência e nas prisões.

Susy MARTINS Equipas no terreno vacinaram nos lares, centros para pessoas portadoras de deficiência e nas prisões.

Cerca de dez mil pessoas residentes em lares e centros para pessoas portadoras de deficiência foram vacinadas contra a covid-19 pelas equipas móveis de vacinação. Destas, oito mil já estão totalmente imunizadas, através da toma da segunda dose da vacina contra o coronavírus. Até ao momento, as equipas móveis deslocaram a um total de 87 estruturas. Equipas essas que se têm adaptado às necessidades da vacinação, de acordo com a disponibilidade de vacinas. As equipas podem trabalhar até quatro em simultâneo.

Estas mesmas equipas deslocaram-se ainda recentemente aos centros penitenciários do país, embora poucos voluntários tenham aderido à campanha.

Em comunicado, o Ministério da Saúde sublinha a importância destas equipas no terreno uma vez que dispensam pessoas com dificuldades em se deslocar aos centros de vacinação. A tutela refere ainda que outros projetos estão a ser pensados para estas equipas no futuro.



Até 26 de abril, o Grão-Ducado já administrou um total de mais de 176.000 doses de vacinas contra a covid-19. O país encontra-se atualmente na fase 5 da campanha de vacinação, num total de seis fases.

Desde 2 de abril que o país possui um certificado de vacinação. O documento tem como objetivo comprovar a toma da vacina contra a covid-19. O documento pode ser descarregado online através do portal MyGuichet.lu.



