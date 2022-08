Falta aprovar dois projetos de lei para que o Luxemburgo esteja a cumprir as novas regras europeias sobre o equilíbrio entre a vida profissional e familiar.

Família

Equilíbrio entre vida profissional e familiar. O que vai mudar no Luxemburgo

Diana ALVES Falta aprovar dois projetos de lei para que o Luxemburgo esteja a cumprir as novas regras europeias sobre o equilíbrio entre a vida profissional e familiar.

As novas regras europeias entraram em vigor a 1 de agosto e estipulam normas mínimas em matéria de licença parental, de paternidade, de maternidade, entre outros aspetos.



O Ministério do Trabalho garantiu que o Luxemburgo já transpôs para o direito nacional todas as novas regras. Saiba mais no artigo da Rádio Latina.

