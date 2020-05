Com perdas sem precedentes, os comerciantes pediram a ajuda do governo para alterar a época dos preços baixos.

Época de saldos em França adiada para julho

Prevista para 24 de junho, a época de saldos em frança só deve arrancar no mês seguinte, numa data a anunciar pelo governo “a meio da próxima semana”, segundo a AFP.

"Por enquanto, a data ainda não foi decidida, será escolhida e oficializada em meados da próxima semana", adiantou esta quarta-feira o Ministério das Finanças que desde meados de março, nos primeiros dias do confinamento que encerraram as lojas, está a ser pressionado pelos comerciantes que, com perdas sem precedentes, pediram que tanto a data como a duração dos saldos de verão fossem alterados.

Logo em abril, o ministro da Economia deu razão aos comerciantes e assumiu que “24 de julho é demasiado cedo” para obrigar as lojas a diminuir os preços mostrando-se disposto a adiar a época por três a quatro semanas. Questionado, agora, sobre a possibilidade de iniciar as vendas já a 15 de julho, Agnès Pannier-Runacher admitiu que esta poderia ser uma das datas previstas, mas que ainda não há data "final" definida.

"É preciso imaginar como é quando se tem uma loja de roupa, sapatos ou outra, e não se vende nada há três meses, é preciso ser capaz de reconstruir o fluxo de caixa e, portanto, aceitar que as vendas sejam adiadas por algumas semanas", sublinhou.

