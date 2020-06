De acordo com a Global Footprint Network, o dia em que o planeta atinge o excesso de emissões, que em 2019 foi atingido a 29 de julho de 2019, passa para 22 de agosto este ano.

Epidemia faz atrasar em três semanas limite das emissões de CO2

A epidemia do coronavírus reduziu a pegada ecológica dos países, atrasando a ultrapassagem do limite de emissões de CO2, pelos países.

Com o confinamento e a economia parada um pouco por todo o mundo, a atmosfera beneficiou de uma redução dos níveis de poluição e esse factor atrasou o dia de referência em para o planeta ultrapassar os limites da emissão de gases de estufa.

Luxemburgo já esgotou os recursos ambientais do planeta Se toda a humanidade vivesse como o Luxemburgo seriam necessários oito planetas para responder às suas necessidades de consumo.

De acordo com a Global Footprint Network, o dia em que o planeta atinge o excesso de emissões, que em 2019 foi atingido a 29 de julho de 2019, passa para 22 de agosto, este ano. Ou seja, em 2020, a Terra ganhou quase um mês, graças a uma redução estimada de 14,5% das emissões de CO2, de acordo com aquela ONG.

A relação entre elevadas concentrações de gases poluentes na Europa a uma maior taxa de mortalidade da covid-19 também sido alvo de estudos, que estabelecem uma ligação causa-efeito entre a poluição e o agravamento dos sintomas respiratórios provocados pelo novo coronavírus.

"Uma zona contaminada provoca nos pacientes uma fragilidade do sistema imunitário e expõe-nos de uma forma mais direta às doenças e, portanto, um paciente que esteja exposto à covid-19 vai adoecer e estará mais frágil a desenvolver o estado mais grave da doença que passa pelas doenças respiratórias. Por estar num ambiente mais contaminado, essas doenças vão ser agravadas pela má qualidade do ar que ele respira. Isto é uma bola de neve e a covid-19 foi um despertar mundial para o facto de os impactos ambientais no planeta terem consequências para a saúde", referiu em entrevista ao Contacto, a a ambientalista Carmen Lima, autora do livro 'Não há Planeta B'.



