A epidemia de infeções respiratórias em bebés e crianças no país veio agravar muito a situação crítica das urgências e hospital de dia da pediatria do Centre Hospitalier do Luxembourg. Em setembro, vai haver reforço de médicos e de camas, anuncia Paulette Lenert.

Epidemia em crianças

Luxemburgo. Hospital pediátrico está sobrelotado e obriga a medidas urgentes

Há muito que os pais se queixam dos tempos de espera nas urgências e para uma consulta na pediatria do Centre Hospitalier do Luxembourg (CHL). Agora, devido ao aumento da afluência de bebés e crianças pequenas com infeções respiratórias, provocadas pela epidemia do vírus sincicial (RSV) a situação tornou-se insustentável. A equipa de enfermagem teve de ser reforçada e foi decidido transferir certas cirurgias programadas do hospital de dia para outros serviços, informou a ministra Paulette Lenert anunciado mais medidas para breve.



Em setembro, as urgências pediátricas do CHL vão ser reforçadas com mais dois médicos e estão já encomendadas mais oito camas para o hospital de dia, anunciou a ministra numa resposta parlamentar recente aos deputados do CSV Marc Spautz e Georges Mischo sobre a situação da pediatria do CHL. Os deputados alertaram para as queixas dos pais sobre a demora no atendimento nas urgências e para conseguir uma consulta em pediatria no CHL.

“A taxa de ocupação tem sido superior a 100% nas urgências pediátricas nas últimas semanas”, e entre as camas do hospital de dia, devido à epidemia do vírus RSV, assume Paulette Lenert.

Atualmente, as urgências pediátricas chegam a atender 240 bebés e crianças por dia, encontrando-se completamente sobrelotadas, admitiu a governante numa resposta parlamentar anterior, aos mesmo dois deputados do CSV, sobre a epidemia do vírus RSV nos bebés e crianças pequenas.

"Temos tido uma epidemia de bronquiolite e outras infeções respiratórias, em julho. A clínica pediátrica está lotada. Os isolamentos por covid-19 estão a tornar-se difíceis porque as camas estão lotadas com crianças doentes”, com estas infeções respiratórias, já tinha alertado Isabel de La Fuente, médica da Kannerklinik recentemente, num evento do CHL, citada pela RTL.

Cirurgias transferidas

Para fazer face a esta situação preocupante, a pediatria decidiu adotar novas medidas, nomeadamente de triagem de emergências, explica a ministra da saúde na sua resposta parlamentar sobre as medidas a adotar para resolver a situação de sobrelotação, feita pelos dois deputados do CSV.

As cirurgias programadas do hospital de dia pediátrico são, nalguns casos, transferidas para outras enfermarias para permitir a existências de camas livres. Além disso foram contratados novos profissionais de enfermagem para reforçar as equipas da pediatria do CHL, precisou a ministra.

O horário de atendimento das consultas de pediatria no CHL pode também vir a ser aumentado para diminuir as listas de espera.

No Luxemburgo existem no ativo seis cirurgiões pediatras, 117 médicos especialistas em pediatria e 23 especialistas em psiquiatria infantil, informou Paulette Lenert na resposta parlamentar.

