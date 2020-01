Em Portugal assiste-se a um ‘boom’ de clínicas para tratamento de piolhos, à quais chegam bebés, crianças, adolescentes, universitárias, e mães e avós contagiadas pelos mais novos.

Epidemia de piolhos? Culpa pode ser das "selfies"

As clínicas de tratamento de piolhos são a nova tendência de negócio em Portugal, com dezenas de espaços a abrirem nos últimos meses e em que as principais pacientes são adolescentes contagiadas durante as 'selfies', crianças, mães e avós, conta uma reprotagem da agência Lusa.



O ‘boom’ de clínicas no país explica-se com o “desespero dos pais que não conseguem combater os piolhos a nível doméstico”, explicou à Lusa Sílvia Freitas, administradora-gestora da “Sem Mais Piolhitos” em Portugal, marca que desde setembro passado abriu centros de tratamento no Porto, Vila do Conde, Maia e Braga. Para 2020 quer abrir em Famalicão, Viseu, Leiria e Lisboa.

Às salas de espera das clínicas chegam bebés de colo, alunos do ensino básico, adolescentes, universitárias, mas também mães e avós contagiadas pelos mais novos.

"Temos muito mais meninas do que meninos em tratamento, e surpreendeu-nos a quantidade de adolescentes que nos procuram”, revela Sílvia Freitas, justificando o fenómeno das adolescentes com 'smartphones' que passam muitas horas por dia juntas na escola e cuja diversão mais popular é tirar 'selfies' e a fazer vídeos para as redes sociais.

Segundo o jornal Telegraph, um estudo apresentado em 2017 na conferência da Associação Britânica de Dermatologistas do Reino Unido já relacionava piolhos na adolescência com as ‘selfies’.



Escolas continuam a ser terreno fértil

Os chapéus de sol das crianças guardados no mesmo baú nos infantários, as almofadas e lençóis da hora da sesta podem ser outras razões para o maior contágio que também se verifica nas escolas.



Uma notícia do jornal norte-americano Business Insider já referia em 2016 que os norte-americanos estavam a viver uma tormenta por causa dos “piolhos mutantes”, também chamados de “super piolhos”, por aqueles parasitas estarem a ficar mais resistentes à permetina, um composto sintético utilizado em inseticidas e aplicado de forma tópica em concentração de 1% a 5% no tratamento de piolhos.