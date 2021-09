A pediatra Isabel De La Fuente alerta que o vírus RSV responsável por infeções respiratórias em bebés e crianças pequenas vai voltar a causar grandes surtos no país, como o da primavera que lotou as urgências e internamentos da KinnerKlinik. E deixa conselhos aos pais e ao Governo.

Entrevista com pediatra

"Haverá outra epidemia do vírus RSV entre as crianças mais novas"

Paula SANTOS FERREIRA A pediatra Isabel De La Fuente alerta que o vírus RSV responsável por infeções respiratórias em bebés e crianças pequenas vai voltar a causar grandes surtos no país, como o da primavera que lotou as urgências e internamentos da KinnerKlinik. E deixa conselhos aos pais e ao Governo.

O vírus sincicial respiratório (RSV, na sigla inglesa) responsável por infeções respiratórias nos bebés e crianças mais pequenas, como bronquiolites ou pneumonias, que podem ser graves, é tido como um vírus de inverno, mas este ano, surgiu na primavera. O sugimento causou uma epidemia que sobrelotou os serviços de pediatria e internamentos da clínica pediátrica do CHL. Em junho e julho, a KannerKlinik chegou a atender 240 crianças por dia, com infeções causadas pelo RSV.

Em entrevista ao Contacto, a pediatra Isabel De La Fuente, da KannerKlinik, explica como as medidas contra a covid "empurraram" o RSV para a primavera, alerta que haverá outras epidemias deste vírus, sobretudo porque "não há vacina ou tratamento eficaz". Esta especialista defende que há medidas adotadas para prevenir a covid que se deveriam manter para diminuir os contágios de vírus respiratórios como este.

Qual a razão por que o RSV surgiu este ano na primavera?

O vírus RSV circula geralmente todos os anos no outono/inverno com um pico epidémico entre dezembro e fevereiro, resultando em cerca de 200 hospitalizações por ano no KannerKlinik. Excecionalmente, a epidemia de 2021 foi deslocada para os meses mais quentes, com picos de infeções no Luxemburgo em junho e julho.

As razões para esta mudança não são 100% compreendidas, mas parece óbvio ligá-las ao contexto da epidemia do SARS-CoV-2 e pensar em múltiplas razões: a competição entre estes dois vírus; as barreiras e as medidas de higiene que estavam no seu máximo durante o Inverno ajudaram a retardar a propagação do RSV; a ausência de exposição a RSV nas crianças desde março de 2020 (fim da epidemia de RSV em 2020 durante o confinamento no Luxemburgo). Por tudo isto, quando o RSV começou a circular no final da primavera muitas crianças não tinham imunidade a este vírus.

Poderá o outono trazer uma nova epidemia de RSV ao Luxemburgo?

É difícil prever a evolução epidemiológica do RSV nos próximos meses, é possível que a epidemia seja novamente adiada, mas o que é certo é que haverá outra epidemia, cuja gravidade afetará em particular as crianças mais novas. Não existe atualmente vacina ou tratamento eficaz para o RSV, que é um vírus altamente contagioso, pelo que podemos esperar epidemias regulares.

O facto de as crianças já não usarem máscaras na escola, uma das hipóteses para o novo ano letivo, poderá aumentar o risco destas infeções respiratórias?

Sim, é claro. As máscaras têm sido úteis nas escolas não só para manter as escolas seguras da covid-19, mas também de outros vírus respiratórios que circulam entre as crianças em comunidades, como o vírus da gripe. A epidemia de gripe em 2021 foi praticamente inexistente!

Que conselhos pode dar aos pais e ao Governo para impedir este novo aumento de casos RSV que sobrelotaram as enfermarias pediátricas da KannerKlinik?

Sem vacina e tratamento eficaz será difícil evitar novas epidemias de RSV. Todos os anos, as crianças mais novas (especialmente com menos de dois anos de idade) que não possuem imunidade a este vírus estão em risco de infeção, e algumas delas desenvolverão uma infeção grave. No entanto, é importante saber que em muitos casos a infeção é leve (especialmente em crianças mais velhas e adultos saudáveis) e não conduz a complicações.

Dito isto, vimos que com regras de higiene mais rigorosas em creches e escolas, e com medidas de proteção contra vírus respiratórios (isolamento de pessoas infetadas, o uso de máscara, e evitar lugares com demasiadas pessoas), outros vírus como o RSV circulam menos na população.

Quando a covid-19 estiver controlada o uso sistemático da máscara deixará de ser obrigatório, contudo, considero que seria ainda favorável manter algumas das medidas postas em prática nesta pandemia da covid-19 durante os períodos de epidemia de outros vírus respiratórios como a gripe e o RSV.

Isso teria um impacto positivo no controlo da circulação destes vírus na população, nomeadamente menos infeções graves, menos hospitalizações, e ainda menos mortes relacionadas com a gripe, por exemplo. É também importante perceber que não é apenas a covid-19 que causa epidemias infeciosas, pelo que o bom funcionamento e capacidade dos sistemas de saúde e hospitais deve ser sempre uma prioridade nos planos governamentais.

Aconselha os pais a vacinar os adolescentes dos 12 aos 15 anos [contra a covid-19] para conterem o vírus quando regressarem à escola?

Sim, é claro. Embora o principal objetivo da vacinação seja prevenir infeções graves e mortalidade por covid-19, a vacinação é também eficaz contra a infeção e o contágio da SARS‑CoV‑2 . Mesmo que a vacinação não seja suficiente (especialmente com algumas das variantes do vírus atualmente em circulação) para prevenir a infeção e a propagação do vírus, continua a ser uma das melhores estratégias para o fazer.

A vacinação juntamente com as outras medidas adotadas até agora pelo Governo, torna-se uma medida fundamental para manter as escolas e liceus como locais seguros para os mais jovens. É evidente que, no contexto desta pandemia, a preservação da educação dos jovens deve ser uma prioridade máxima.

