A adoção de medidas específicas para compensar as desigualdades socioeconómicas dos alunos são uma das prioridades anunciadas pelo Ministro da Educação, Claude Meisch, nesta entrevista exclusiva.

Entrevista com ministro da Educação

Os jovens desfavorecidos "sofreram muito mais com a pandemia do que os outros"

Paula SANTOS FERREIRA A adoção de medidas específicas para compensar as desigualdades socioeconómicas dos alunos são uma das prioridades anunciadas pelo Ministro da Educação, Claude Meisch, nesta entrevista exclusiva. O apoio aos alunos e aos pais necessitados e a atenção especial aos jovens afetados pela pandemia serão os eixos principais dos planos para o próximo ano letivo.

Sob a liderança do Ministério da Educação estão atualmente a decorrer vários estudos a nível nacional sobre as consequências da pandemia no bem-estar dos jovens, entre os quais, o "Relatório Nacional da Juventude 2020" ("Jugendbericht") cujos resultados foram agora divulgados. Isto para além de outros como o "Relatório Nacional sobre a situação das crianças no Luxemburgo: Focus no bem-estar" ou ainda o estudo "YAC-Young People e Covid-Kids". A realização destas diversas investigações está ligada à maior preocupação com a saúde mental das crianças e jovens do Ministério da Educação?



O bem-estar e a saúde mental são, de facto, uma grande preocupação da política educacional, e não apenas no contexto da crise da covid-19. Por um lado, é importante ter um instrumento para avaliar regularmente o bem-estar e a saúde a fim de acompanhar a evolução, como faz o "Jugendbericht", de cinco em cinco anos. Por outro lado, é também importante analisar mais especificamente o impacto da crise da saúde nos jovens, o que fazemos através de outros estudos e inquéritos.

Os resultados destes estudos de âmbito nacional, podem efetivamente, constituir um instrumento importante na adaptação do apoio psicológico e escolar para o próximo ano letivo?

Os resultados dos estudos são elementos importantes para orientar o sistema de apoio e as medidas a implementar para ajudar e acompanhar os jovens que dele necessitam. São de facto, indispensáveis porque se baseiam em factos, nos sentimentos reais dos alunos e não em intuições. Por esta razão, os estudos e inquéritos são ferramentas muito valiosas. Mostram-nos, por exemplo, que o bem-estar subjetivo e a satisfação de vida são considerados globalmente elevados pelos jovens no Luxemburgo, mas que, ao mesmo tempo, o número de jovens que sofrem de perturbações psicossomáticas e a prevalência de perturbações mentais diagnosticadas aumentaram nos últimos anos, tanto a nível internacional, como no Luxemburgo. Além disso, os jovens com desvantagens socioeconómicas experimentam mais dificuldades na escola e na sua transição para a vida profissional. Eles sofreram muito mais com as consequências da pandemia do que outros. Estas observações devem levar-nos a tomar medidas específicas para compensar estas desigualdades.

Numa resposta parlamentar recente, o sr. Ministro declarou que atenção no meio escolar será intensificada para detetar sinais de alerta nos alunos que necessitem de apoio psicológico. Este apoio será reforçado através do trabalho conjunto e multidisciplinar de professores, psicólogos e outros especialistas do meio escolar? Haverá novas medidas para sensibilizar e prevenir problemas de saúde mental dos estudantes no próximo ano letivo?

O bem-estar e a saúde mental dos jovens continuarão a ser o foco dos esforços da política educacional. Com base nas conclusões do Relatório Nacional da Juventude 2020, foi iniciado um amplo processo de reflexão com as organizações de juventude, o Governo e a Câmara dos Deputados para definir as medidas que serão incluídas num plano de ação nacional para a política de juventude. Por conseguinte, é ainda demasiado cedo para dizer exatamente quais serão as novas medidas, mas já sabemos que serão baseadas em dois eixos principais: apoio aos jovens e apoio às famílias. Este relatório da Juventude revelou efetivamente que a família, em particular o apoio prestado pelos pais, contribui de maneira significativa para o bem-estar dos jovens.

O Relatório Nacional e o estudo Covid-Kids revelaram que os alunos de meios socialmente desfavorecidos são os mais vulneráveis e com maior risco de desenvolver problemas de saúde mental. Como podem as escolas ajudá-los e envolver os pais na prevenção ou no tratamento?

As medidas para reduzir o impacto da situação socioeconómica no bem-estar e saúde das crianças e jovens serão também discutidas no contexto do desenvolvimento do plano de ação nacional para a Política de Juventude. Entre outras medidas, planeamos regionalizar o Office Nacional de L’ Enfance para uma maior aproximação às famílias que podem beneficiar das suas medidas, além de repensar a escola em relação aos pais, colocar em rede os vários atores no apoio às famílias, entre outras iniciativas.

Pessoalmente, como define o impacto da pandemia nas crianças e jovens no Luxemburgo? Que mensagem gostaria de transmitir aos pais neste final do ano letivo?

Apraz-me registar que, em geral, os jovens no Luxemburgo classificam positivamente o seu bem-estar e saúde e que se consideram competentes para gerir as suas vidas. Gostaria de agradecer a todos, alunos e pais, bem como professores, pelos enormes esforços que têm feito para acompanhar os jovens durante esta crise. Juntos, conseguimos assegurar um número máximo de aulas presenciais; isto é essencial para os jovens porque a escola, para além da aprendizagem, permite-lhes manter os contactos sociais que são tão importantes para o seu bem-estar. Gostaria também de agradecer aos pais o importante apoio que deram aos seus filhos durante estes longos meses e que, como o Relatório Nacional da Juventude confirma, tem contribuído grandemente para o bem-estar dos jovens. No entanto, não podemos perder de vista os jovens que não estão bem ou que foram mais afetados pela crise sanitária e não deixaremos de lhes dar uma atenção especial.

