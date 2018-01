Carlos Pereira Marques é embaixador de Portugal no Luxemburgo desde novembro de 2014. Em entrevista ao Contacto reconhece que a língua é ainda uma das barreiras mais importantes para os portugueses, mas considera que foram feitos avanços importantes, sendo um defensor da introdução do ensino complementar em Esch-sur-Alzette.

Está em funções desde o final de 2014. Que dificuldades é que tem encontrado ao longo destes anos como embaixador?

Não tenho encontrado dificuldades de maior, o relacionamento bilateral entre os dois países é muito bom. Obviamente que há sempre objetivos a atingir.

Como por exemplo?

O objetivo maior é sempre uma maior e mais perfeita integração dos portugueses residentes no Luxemburgo...

Em que sentido?

O grande objetivo é garantir um melhor conhecimento entre os dois países, porque, apesar de serem muito próximos e com relações muito intensas, continuo a pensar que há um certo desconhecimento mútuo das realidades entre os dois países.

Por que é que há este desconhecimento?

É mútuo. Do lado de Portugal, não temos a noção do que é o Luxemburgo do século XXI: um país dinâmico que se projeta no futuro. O inverso também se passa em relação ao Luxemburgo, que continua a ter uma visão que não corresponde à realidade do nosso país hoje em dia.

Qual é, então, a visão que o Luxemburgo tem de Portugal?

Ainda um pouco o Portugal do passado. Mas cada vez menos, estamos a trabalhar nesse sentido e os próprios luxemburgueses fazem questão de ajudar. E, quando digo isto, refiro-me ao exemplo do primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, que participou pela segunda vez este ano no Websummit. O que nos transmitiu diretamente foi que participava porque tinha interesse nisso – para fazer negócios – mas também como prova de reconhecimento do percurso muito positivo do país nos últimos anos e dar a conhecer isso ao Luxemburgo. A ideia que tenho é que há um conhecimento desequilibrado, ou seja, há uma elite que sabe o que é o Portugal moderno e talvez a maioria ainda não saiba. 2017 foi um ano muito importante e intenso para as relações bilaterais. Tivemos a visita oficial do nosso primeiro-ministro, uma visita que concluiu cinco acordos em áreas importantes e que importa agora aplicar. Tivemos depois a vinda do Presidente da República, uma visita histórica, que teve um grande impacto. E temos tido visitas do Governo português.

Falámos até agora sobre a visão da elite sobre Portugal e vice-versa. Mas na prática, e dos seus contactos diários, que dificuldades é que os portugueses ainda têm aqui no Luxemburgo?

Não terão dificuldades no dia-a-dia, o país funciona bem. A dificuldade é mais de fundo, e é esse o nosso objetivo, que é garantir uma total igualdade de oportunidades a todos os que vivem no Luxemburgo, sejam portugueses ou não.

E essa igualdade existe atualmente?

Caminhamos nesse sentido e continuo a achar que o grande óbice – e temos avançado bem nos últimos anos – é a educação.

Ainda não existe a igualdade na educação?

Ainda existem algumas barreiras na igualdade de acesso.

Como por exemplo?

A língua, obviamente, é de todas a maior barreira. A exigência linguística no Luxemburgo é muito grande, embora isso seja, por outro lado, uma vantagem. Mas para as crianças portuguesas que ainda têm de aprender português, isso é uma das causas do insucesso escolar que acresce a outras.

Há elevadas taxas de chumbo entre os entrangeiros e especificamente entre portugueses. Muitos deles acabam por ser orientados para a via técnica. Por que razão é que isto acontece?

Penso que o antigo sistema de orientação escolar dos alunos está em vias de ser ultrapassado. Muito cedo as crianças eram orientadas ou para o ensino técnico ou para o universitário e, se fossem orientadas para o técnico, isso vedava-lhes o acesso ao ensino superior. Hoje em dia, o sistema que está em vigor é diferente, é mais aberto. Sendo certo que isso exige um maior empenho dos pais no acompanhamento dos seus filhos e é também nesse sentido que estamos a trabalhar. De acordo com o sistema que entrou em vigor este ano, a capacidade decisória dos professores foi limitada, o processo de encaminhamento deixou de ser irreversível, portanto, há sempre a possibilidade de mudança de um ramo para o outro. Os pais são envolvidos de uma forma muito mais precoce nesta orientação dos estudantes...

Mas isto funcionará na prática?

Acho que sim, tem de funcionar. Como os pais são chamados a intervir neste processo isso requer também um maior envolvimento dos pais. Isso é absolutamente decisivo. Isso ficou provado ao longo deste ano com as negociações que tivemos com as autoridades luxemburguesas a propósito do ensino de português, depois da questão que se colocou em Esch-sur-Alzette [fim do ensino integrado de português]. Houve logo, em Esch-sur-Alzette, um movimento muito forte dos encarregados de educação que, aliás, constituíram uma associação.

Preocupa-o o fim do ensino integrado em Esch, uma autarquia onde há tantos portugueses?

Não.

Porquê?

Neste momento temos três vias possíveis para o ensino de português. Acho que o sistema que adotámos agora e que, pela primeira vez, está sob aplicação em Esch, mas não só – também em Remich e numa escola na cidade do Luxemburgo –, é melhor do que o sistema integrado.



Paula Cravina de Sousa

(Leia a entrevista na íntegra na edição do jornal Contacto desta quarta-feira)



