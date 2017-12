Os investigadores recorreram aos dados do último recenseamento, realizado em 2011. E concluíram que, numa década, voltaram para Portugal pelo menos 233 mil emigrantes. Menos de um quinto estavam reformados. Os números podem estar subavaliados: é possível que até 2011 alguns tenham morrido ou voltado a emigrar. Apesar disso, João Peixoto, professor no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, que conduziu o estudo, diz que os regressos “são elevados”, e mostram que voltar para Portugal continua a estar em aberto para quem deixa o país.



Os investigadores avançam mesmo a hipótese de que “os novos padrões da emigração” estejam “a originar novos tipos de regresso”, mais frequentes e regulares.



Contacto: Na década de 2001-2011 regressaram a Portugal 233 mil emigrantes.É um número elevado? O que é que isto revela?

João Peixoto: Revela umas coisas e esconde outras. A principal revelação é que mostra que a emigração não é uma história só num sentido. Temos a noção de que há ir e voltar, mas quando falamos da emigração temos muito a ideia que as pessoas vão e depois voltarão, um dia… Ora, os números que nós encontrámos mostram que os movimentos de volta são muito fortes, são regulares e recorrentes, e atingem ordens de grandeza muito grandes – há aliás uma tendência para o aumento. A emigração não é uma estrada de sentido único, e esta ideia de voltar e de manter Portugal no horizonte é importante.

O estudo frisa que os regressos podem estar subavaliados, porque algumas pessoas podem ter voltado a emigrar ou morrido antes de 2011.

Os números que nós analisámos já têm alguns anos, porque a fonte estatística é o recenseamento à população. Como os censos são feitos de dez em dez anos (o último foi em 2011), à medida que o tempo vai passando vão ficando desatualizados – nós agora estamos à espera do Censo 2021. Repare que esta questão que foi colocada no censo 2011 foi a primeira vez que foi colocada: nunca se tinha perguntado às pessoas nascidas em Portugal se tinham passado mais de um ano no estrangeiro. A história que estes dados não contam é a história destes anos mais recentes.

Foram anos de crise, em que as saídas de Portugal aumentaram dramaticamente. No Luxemburgo, houve mesmo casos de pessoas que já tinham regressado a Portugal, mas a crise forçou-os a voltar a sair.

Nós tivemos o recenseamento nesse ano e foi também nesse ano a intervenção da ’troika’, e aí é que a situação económica se agrava. Os grandes números de saídas são precisamente a partir de 2011, 2012. Em qualquer caso, mesmo antes da crise, os números que nós analisámos são muito interessantes. Olhando para esses números, a questão não é apenas que voltam mais de 20 mil pessoas por ano, a questão é que não vêm apenas depois de terem passado uma vida inteira no estrangeiro a trabalhar, que era a ideia antiga que nós tínhamos do regresso. As pessoas vêm depois de terem passado dois, três anos lá fora, vêm com 30 anos, com muitos estudos, alguns feitos lá fora, outros em Portugal… Isto é, há aqui uma circulação de pessoas jovens, adultas, qualificadas, menos qualificadas… Não é um movimento de sentido único. Agora, a crise entre 2011-2014 cria muito mais incertezas. O que me disse é verdade – houve pessoas que tinham voltado e que voltaram a sair –, mas também não deixa de ser verdade que a partir de 2014 e 2015 as coisas voltaram a alterar-se profundamente, quer em Portugal, quer nos países de destino.

De que forma?

Em Portugal, como sabemos, os problemas não estão resolvidos, mas a situação é mais animadora, e as expectativas sobre o futuro são muito mais positivas. E mudou no destino: repare que o principal destino dos portugueses quando o recenseamento foi feito era o Reino Unido, e era assim também em 2014. Ora, hoje sabe-se que o crescimento económico do Reino Unido desacelerou e há muitos imigrantes, incluindo portugueses, que colocam como possibilidade forte o regresso a Portugal.

Uma das surpresas é a enorme percentagem de pessoas que regressam durante a idade ativa (76%). Só uma minoria está reformada.

O que de facto é surpreendente é esta dinâmica. Há uma coisa muito diferente entre o séc. XX e o séc. XXI: as migrações no século XX, apesar de tudo, eram mais estáveis. Quem saiu nos anos 1960 de Portugal, ou mesmo nos anos 1980, acreditava seriamente que tinha possibilidades de ter um trabalho permanente, receber uma reforma.. Nós sabemos que os mercados de trabalho hoje são muitos flexíveis e que as garantias que o Estado social dá já não são tantas como antigamente. É esta insegurança que torna os projetos das pessoas mais voláteis. A incerteza em relação ao futuro é maior e é mais provável que existam estes movimentos demográficos de ida e volta, ou até de escolher um segundo país, um terceiro país, à procura de oportunidades. Agora, se a situação económica portuguesa melhorar nos próximos anos, uma hipótese muito forte é que isso vai atrair muitos portugueses que saíram e que vêem de novo uma possibilidade em Portugal.

Quais são as particularidades em relação ao Luxemburgo?

O estudo que nós publicámos agora vem na sequência de um estudo maior sobre as saídas dos portugueses a partir de 2011 (Remigr), que foi publicado em livro, e os três países que nós escolhemos aprofundar foram o Reino Unido, França e o Luxemburgo. Uma das razões que nos fizeram optar pelo Luxemburgo é por o país ainda representar uma continuidade muito grande com a chamada emigração tradicional. Para o Reino Unido é diferente: os portugueses que vão para lá são muito mais jovens e certamente mais qualificados (há muitos com ensino superior). O Reino Unido é de facto um destino novo, que de repente se tornou o principal destino europeu. O Luxemburgo e França continuam a ser destinos tradicionais: países onde os portugueses vão fazer ainda os trabalhos tradicionais desde há algumas décadas, onde as pessoas recolhem informações através de redes, recorrendo a pessoas que conhecem ou a familiares que já lá estão. Digamos que França e Luxemburgo são uma espécie de continuação de movimentos de há várias décadas. E essa continuidade com a emigração tradicional reflete-se também nos regressos. Enquanto quem regressa do Reino Unido são pessoas novas e qualificadas, de França e Luxemburgo há mais pessoas que já completaram o seu ciclo migratório e que querem regressar a Portugal.

Paula Telo Alves



76% de emigrantes que regressam estão em idade ativa

Na primeira década deste século, entre 2001 e 2011, regressaram a Portugal pelo menos 233 mil portugueses que viviam no estrangeiro. A esmagadora maioria (cerca de dois terços) veio de França, Suíça, Reino Unido e Alemanha.

Do Luxemburgo regressaram a Portugal pelo menos 5.700 pessoas. Os números podem estar subavaliados, já que, como aponta o estudo do Observatório da Emigração, entre 2001 e 2011 alguns podem ter falecido ou voltado a emigrar. Os dados foram recolhidos no último recenseamento, em 2011.

Mais significativo é o facto de a esmagadora maioria dos portugueses que regressaram estar em idade ativa (76,4%). Menos de um quinto (18,2%) estavam reformados. Os restantes dizem respeito a outras situações, como estudantes. Este é o caso também no Luxemburgo, onde a percentagem de reformados que regressou, em relação ao total, rondava os 24,5%.

Com exceção do Reino Unido, a escolaridade dos portugueses que regressaram era “tendencialmente baixa”, aponta o estudo: “quase 60% tinha no máximo o 9° ano de escolaridade”, com apenas 30% com o ensino secundário. Aqueles que tinham ensino superior rondavam os dez por cento.

Em relação aos regressos a partir do Luxemburgo, o número de pessoas com baixa escolaridade é ainda mais elevado: 63,9% tinham menos que o 9° ano. Só 4,7% tinham ensino superior. Com o ensino secundário regressaram 31,4% portugueses que viviam no Grão-Ducado. Sem surpresa, a maioria (28,8%) eram trabalhadores da construção ou indústria, seguindo-se trabalhadores dos serviços e vendedores (22,6%) e trabalhadores não qualificados (17,6%).