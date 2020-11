Medida entra em vigor já amanhã, dia 8, para áreas que são consideradas de "risco".

Entrar na Alemanha? Só com registo digital

Ana Patrícia CARDOSO Medida entra em vigor já amanhã, dia 8, para áreas que são consideradas de "risco".

Qualquer pessoa que deseje entrar na Alemanha, proveniente de uma área de risco, deve registar-se digitalmente antes de viajar. Esta é a nova medida imposta pelo governo alemão para controlar as fronteiras, numa altura em que a segunda vaga continua a arrasar o território, com mais de 23 mil casos positivos e 130 mortos em 24 horas.

A aplicação web "Digital Entry Registration" (DEA) entra em funcionamento já no domingo, anunciou o Ministério Interior. "Com o registo de entrada, as autoridades sanitárias responsáveis pelo destino dos viajantes recebem as informações necessárias para poderem verificar, por exemplo, se a obrigação de quarentena ao abrigo da legislação nacional está a ser cumprida", lê-se no comunicado online.

O governo alemão explica que "os viajantes de retorno do exterior que permaneceram em uma área de risco nos últimos dez dias antes de entrar no país são obrigados a entrar em quarentena de dez dias imediatamente após a entrada no país . Além disso, os viajantes terão que fazer registo e trazer o comprovativo na chegada. Após cinco dias de quarentena, no mínimo, aqueles que entram no país podem ser testados para SARS-CoV-2 a fim de encerrar a obrigação de quarentena com um resultado de teste negativo".



Os dados são encriptados, disponibilizados exclusivamente para a autoridade sanitária responsável e automaticamente apagados 14 dias após a entrada.

Áreas de risco:

- Dinamarca: toda a Dinamarca, com exceção das Ilhas Faroe e da Groenlândia, é agora uma área de risco.

- Estônia: a região de Ida-Viru agora é considerada uma área de risco.

- Grécia: as regiões da Ática, Macedônia Central, Macedônia Oriental e Trácia, Épiro e Tessália agora também são consideradas áreas de risco.

- Itália: a Itália como um todo agora é uma área de risco.

- Letônia: A região de Pierīga agora também é uma área de risco.

- Lituânia: toda a Lituânia, com exceção do distrito de Utena, é agora uma área de risco.

- Noruega: a província de Oslo é considerada uma área de risco.

- Portugal: Portugal inteiro, com exceção dos Autônomos Açores e Madeira, é agora uma área de risco.

- Suécia: toda a Suécia, com exceção da província de Västernorrland, é agora considerada uma área de risco.

Mais informação sobre estas áreas pode ser consultada no site oficial.

