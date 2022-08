Portugueses representaram 5,2% da imigração nesse ano.

Emigração

Entrada de portugueses em Andorra atinge novo mínimo em 2021

Lusa Portugueses representaram 5,2% da imigração nesse ano.

A entrada de cidadãos portugueses em Andorra registou em 2021 um novo mínimo, com apenas 206 entradas, anunciou esta terça-feira o Observatório da Emigração (OE), que cita dados do Departamento de Estatística daquele país europeu.

O Departamento de Estatística de Andorra contabilizou um total de 3.956 entradas de estrangeiros no país, tendo os portugueses representado 5,2% da imigração nesse ano, acrescenta o OE, entidade técnica e de investigação independente integrada no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL) do ISCTE-IUL, onde tem a sua sede.

Quer regressar a Portugal? É o sonho de mais de 70% dos emigrantes O novo estudo revela ainda que 73% já investiram no país natal, ou querem investir. Conheça as razões da demora na concretização do ansiado retorno.

Numa análise comparativa às entradas de portugueses em Andorra desde 2004, feita pela investigadora Inês Vidigal, o OE explica que em 2021 se atingiu o valor mais baixo do período de referência e menos 11,2% relativamente a 2020.

"Depois de um pico em 2005, a emigração portuguesa para Andorra desceu abruptamente, entre aquele ano e 2014, mantendo-se desde então estável em valores comparativamente baixos. Em 2008, verificou-se a maior queda (-54%), o que reflete o caráter abrupto e profundo da crise do imobiliário em Espanha", prossegue a nota do OE.

"Nos últimos anos, o número de entradas de portugueses em Andorra tinha vindo a aumentar muito ligeiramente, tendo ultrapassado o patamar das 400 por ano em 2019. Apesar dos decréscimos registados em 2020 e 2021, os portugueses foram a terceira nacionalidade que registou mais entradas em Andorra", conclui a nota do OE.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.