Em abril de 2020 o Tribunal de Justiça da União Europeia (UE) puxou as orelhas ao Luxemburgo por excluir os enteados de trabalhadores transfronteiriços do abono de família.

Enteados de transfronteiriços vão continuar sem direito ao abono de família

O Grão-Ducado quer mudar a regulamentação sobre a matéria, mas a solução encontrada continua a deixar crianças e adolescentes sem direito ao abono. Os primeiros pontos do projeto de lei, que surge na sequência de um acórdão do Tribunal de Justiça da UE, já são conhecidos, e as notícias não são a melhores no que toca aos trabalhadores transfronteiriços com enteados.

O acórdão do Tribunal Europeu foi publicado em abril de 2020, no seguimento de um litígio que opunha um trabalhador transfronteiriço e a Caixa para o Futuro das Crianças (CAE, na sigla francesa). Em causa estava o facto de a legislação luxemburguesa, discriminar os filhos do companheiro de um trabalhador não-residente que não tinham direito ao abono de família.



Para inverter a situação, o Ministério da Família está a preparar uma "mudança de paradigma", mas que na prática pouco altera. Isto é, o direito às prestações familiares passará a depender da situação do trabalhador e não da criança. Algo que, segundo a ministra, garante a igualdade entre residentes e não-residentes.

Na prática, as crianças sem relação direta com o Luxemburgo ou que não sejam filhas do trabalhador não-residente continuarão a ser excluídas do abono. No entanto, esta exclusão deixa de estar relacionada com o critério de residência da criança, tal como criticado pelo tribunal europeu.

Com a nova regra que a tutela quer agora aplicar, cerca de 340 crianças abrangidas pelo abono vão deixar de o receber, estando prevista uma fase transitória para a aplicação da futura legislação. O Ministério da Família defende que esta foi a melhor alternativa encontrada, acrescentando que "abrir o abono de família a todas as crianças que vivem no mesmo agregado familiar do trabalhador transfronteiriço – incluindo filhos e enteados – conduziria a uma situação ingerível e cara".

Segundo a CAE, as crianças em causa não têm laços diretos com o Luxemburgo ou uma relação de filiação com o trabalhador. No entanto, tanto os filhos do trabalhador transfronteiriço, como qualquer criança que viva no Luxemburgo – independente do seu estatuto no seio do agregado familiar – têm direito ao abono.



Na altura o Tribunal de Justiça considerou que há uma diferença de tratamento com base no critério de residência, o que constitui uma "discriminação indireta".

