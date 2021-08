EUA dominam a prestigiada classificação, que contabiliza as 1000 melhores universidades do mundo, onde há instituições francesas, alemãs e belgas entre as 100 primeiras. Portugal tem seis universidades representadas na lista global.

Universidade do Luxemburgo mantém posição no ranking de Xangai

Ana TOMÁS

As universidades americanas voltam a dominar o ranking de Xangai, que todos anos divulga as 1000 melhores instituições de ensino superior do mundo. Harvard lidera a lista pelo 19º ano consecutivo e entre as 10 primeiras universidades do ranking há apenas duas que não são americanas: as de Cambridge e Oxford, ambas britânicas.

O top três, deste ranking mundial dos melhores estabelecimentos de ensino superior, que tem sido realizado desde 2003 pela empresa independente Shanghai Ranking Consultancy, é ocupado por Havard (1º.), Stantford (2º.) e Universidade de Cambridge (3º.),.

Logo a seguir ao domínio americano da tabela, surge a universidade de Paris-Saclay, que a par da University College London, ajuda a quebrar a predominância das universidades de mundo também do 10º. ao 20º. lugar da lista. É preciso chegar ao 21º. posto para começar a ver instituições de outros países mais representadas.

O Luxemburgo aparece na segunda metade do ranking no grupo das 601 a 700 melhores universidades, através da Universidade do Luxemburgo. Nesse grupo estão também duas universidades portuguesas: a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Aveiro.

No ranking de Xangai de 2021 - que a partir da primeira centena da lista deixa de elencar o lugar de cada universidade, ordenando-as por ordem alfabética -, as instituições lusas saem-se um pouco melhor que a do Grão-Ducado. O primeiro estabelecimento de ensino superior português a aparecer na lista é a Universidade de Lisboa, no grupo das 201 às 300 melhores universidades do mundo, de seguida surgem as Universidades do Porto (no grupo 301-400), do Minho (401-500) e de Coimbra (501-600). A representação portuguesa fecha com as Universidade Nova de Lisboa e Universidade de Aveiro que partilham o mesmo grupo com o Luxemburgo.



O Grão-Ducado manteve-se na mesma zona da tabela que estava em 2020, o que, no entanto, reflete uma subida em relação a 2019, ano em que o país desceu para o antepenúltimo grupo de 100, que engloba as universidades classificadas do 701º. ao 800º. lugar.

No que respeita aos países vizinhos, a Bélgica tem oito universidades no ranking de Xangai, com as de Ghent e a de Leuven no grupo das 100 melhores. As restantes seis (Universidade Livre de Bruxelas, Universidade Católica de Lovaina, Universidade de Antuérpia, Universidade de Vrije em Bruxelas, a Universidade de Liège e Universidade de Hasselt).

Já a França tem quatro universidades entre as 100 melhores do mundo. Além da de Paris-Saclay, que está em 13º., a Sorbonne (35º.), a PSL - Universidade de Ciências de Letras (38º.) e a Universidade de Paris (73º.). No total, França tem 30 universidades nas 1000 melhores do mundo.

A Alemanha tem o dobro do número de universidades entre as 1000 melhores do mundo, segundo a classificação de Xangai, mas apenas quatro no grupo das primeiras 100, tal como a França. A Universidade de Munique é a mais bem cotada, ocupando o 48º. lugar, seguida da Universidade Técnica de Munique (52º.), da Universidade de Heidelberg (57º.) e da Universidade de Bona (84º.)

O ranking de Xangai tem em conta seis critérios, incluindo o número de medalhas Nobel e Fields - consideradas como o Nobel da matemática - entre estudantes e professores de pós-graduação, o número de investigadores mais citados na sua disciplina e o número de publicações nas revistas 'Science' e 'Nature'.

