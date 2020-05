Além dos estudantes com problemas financeiros, há novidades para aqueles que, por causa da interrupção do ano letivo, não vão conseguir acabar o curso no prazo previsto.

Ensino superior. Mil euros para estudantes com problemas financeiros devido à covid-19

Diana ALVES Além dos estudantes com problemas financeiros, há novidades para aqueles que, por causa da interrupção do ano letivo, não vão conseguir acabar o curso no prazo previsto.

Os estudantes do ensino superior que tenham ficado numa situação financeira complicada devido à crise da covid-19 vão ter direito a ajudas suplementares de 1000 euros.

O anúncio foi feito pela Associação dos Círculos de Estudantes Luxemburgueses (ACEL), após negociações com o Ministério do Ensino Superior.Em causa estão os estudantes “confrontados com problemas financeiros graves devido à crise atual”, caso, por exemplo, tenham perdido o trabalho que efetuam à margem dos estudos.

As ajudas previstas para estes estudantes são de 1000 euros: 500 atribuídos sob a forma de empréstimo e outros 500 em bolsa. Podem candidatar-se a este apoio os estudantes que já beneficiavam das ajudas financeiras do CEDIES, isto é, bolsa e empréstimo. Se essas ajudas não forem suficientes, aí sim terão direito aos 1000 euros suplementares.

Além dos estudantes com problemas financeiros, há novidades para aqueles que, por causa da interrupção do ano letivo, não vão conseguir acabar o curso no prazo previsto. Segundo a ACEL, os estudantes nesta situação poderão continuar receber os apoios financeiros (de que já beneficiavam) durante um semestre suplementar.

No entanto, o prolongamento da duração dos estudos tem que dever-se à crise sanitária e não a outros fatores.Importa lembrar que, em situações normais, as ajudas financeiras podem ser atribuídas por mais dois semestres, depois de expirada a duração oficial do curso. São os chamados “semestres bónus”.

Se os estudantes não conseguirem concluir os cursos dentro dos períodos estipulados, por causa da crise sanitária, devem em primeiro lugar recorrer a esta possibilidade. Os que já tiverem usufruído dos “semestres bónus” terão então direito a um semestre suplementar. Segundo a ACEL, as condições e requisitos para beneficiar destas novas ajudas serão comunicados em breve.

