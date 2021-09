Os países do Benelux - Bélgica, Holanda, Luxemburgo - e os Estados Bálticos - Estónia, Letónia e Lituânia - assinaram esta semana um tratado que reconhece de forma mútua e automática os diplomas do ensino superior.

Educação

Ensino superior. Cerca de 80% dos estudantes no Luxemburgo prosseguem os estudos no estrangeiro

A maioria dos alunos do ensino superior no Luxemburgo acaba por terminar os estudos no estrangeiro. São cerca de 80%, refere o ministro do Ensino Superior e Investigação, Claude Meisch, à margem da assinatura de um tratado com os países bálticos, que reconhece os diplomas universitários.

Em termos concretos, o ministério refere que se trata de uma simplificação administrativa, que visa acabar com o tempo de espera, os custos e a incerteza sobre a validade do diploma no país onde se pretende trabalhar ou prosseguir os estudos.

Segundo Claude Meisch, "para o Luxemburgo, a mobilidade dos estudantes assume particular importância, já que 80% dos estudantes luxemburgueses prosseguem os seus estudos no estrangeiro e porque mais de 50% dos estudantes na Universidade do Luxemburgo são estrangeiros".

Com este tratado, qualquer pessoa que tenha obtido um diploma de ensino superior num dos seis países tem automaticamente reconhecido esse documento nos outros cinco países signatários.

Em 2015, os países do Benelux introduziram o reconhecimento mútuo e automático dos níveis de licenciatura e mestrado e em 2018 foram acrescentados os "diplomas de associados" e os doutoramentos.

Os países do Benelux e os Estados Bálticos constituem agora a única região do Espaço Europeu do Ensino Superior onde o nível dos diplomas do ensino superior é automaticamente reconhecido. O ministério do Ensino superior refere que o tratado está aberto à adesão de outros países do Espaço Europeu do Ensino Superior, "desde que sejam cumpridos os requisitos de qualidade exigidos para o reconhecimento mútuo automático e genérico do nível de diplomas".



