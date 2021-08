Projeto de alteração ao regulamento que estabelece o sistema de férias escolares e interrupções letivas foi aprovado ontem pelos ministros.

Ensino

Próximo ano letivo no secundário vai ter dois períodos em vez de três

O ensino secundário vai deixar de ter três períodos letivos para passar a ter apenas dois.

O Governo esteve esta quarta-feira reunido em conselho de ministros e aprovou o projeto de regulamento Grão-ducal que altera o de 31 de Julho de 1980, de acordo com o qual é estabelecido o sistema de férias escolares e interrupções letivas.

"O objetivo deste projeto de regulamento Grão-ducal é reorganizar o ano letivo 2021/2022 do ensino secundário em dois semestres em vez de três períodos", refere o comunicado com o resumo da reunião, publicado no site do Governo.

Assim, o primeiro semestre terá início a 15 de setembro de 2021 e terminará a 11 de fevereiro de 2022, enquanto o segundo semestre começará a 21 de fevereiro de 2022 e terminará a 15 de julho de 2022.

